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مراحل اختبار أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

بعد فترة من الأبحاث والاستشارات المكثفة، طوّر FIFA برنامج الجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية ليكون بمثابة منهجية لتحديد دقة مختلف الأنظمة المتاحة.

طرق الاختبار

يتكون البرنامج من اختبارين مختلفين، كما هو محدد في دليل الطلب.

اختبار سلامة الأجهزة الملبوسة (معيار المباريات الدولي)

بحسب قوانين اللعبة (القانون 4، القسم 4)، تشير علامة "معيار المباريات الدولي" إلى أنه تم اختبار النظام بشكل رسمي وأنه يلبي الحد الأدنى من متطلبات السلامة لمعيار المباريات الدولي الذي وضعه FIFA وصادق عليه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وللأسباب المذكورة في إجراءات الاختبار، يمكن تقييم أجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها حصراً على الجانب العلوي من الظهر.

يتوجب الإتمام الناجح لاختبار السلامة للأجهزة الملبوسة. ونظراً لكون إجراءات الاختبار مصممة فقط حصراً لتقييم أثر الأجهزة، فإن المصادقة على الجهاز لا تعني تبني جودة المعلومات التي يولّدها الجهاز. وإتمام هذا الاختبار بمفرده سيمكّن المزوِّد من التقدم للحصول على علامة "معيار المباريات الدولي". أما بالنسبة لأولئك الراغبين بالحصول على معيار "جودة FIFA"، فبعد إتمام هذا الاختبار، يتم إجراء "اختبار الأداء" (كما هو منصوص عليه في القسم أدناه).

2) اختبار الأداء المعياري (جودة FIFA)

تشمل الطريقة المعيارية لاختبار الأداء عمليات اختبار متعلقة بنظامين اثنين. النظام الأول هو معيار ذهبي معترف به عالمياً لالتقاط الحركة (Vicon) والمستخدَم لاختبار حركات معينة لكرة القدم في منطقة تبلغ مساحتها 30 x 30 متر. والنظام الثاني المستخدَم هو نظام "عُدّة الرؤية" الذي طوّرته جامعة فيكتوريا ويستخدم طرقاً تتطلب جهداً بشرياً لمراقبة اللاعبين على امتداد رقعة الملعب كاملة. يضمن هذان النظامان إمكانية تقييم دقة النظام وأن يحرص المصنِّعون على جعل أنظمتهم جاهزة للتعامل مع حالات لعب حقيقية.

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كتيب طرق الاختبار لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية 2019

هذا الدليل مناسب لكافة أنواع أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، بما في ذلك أنظمة التموضع العالمي (GPS)، وأنظمة تحديد المواقع المحلية (LPS)، وأنظمة التتبع البصرية (OTS). تحدد هذه الوثيقة طرق جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها.

تقارير جودة الأداء من FIFA

تم تطوير هذا البرنامج ليكون بمثابة منهجية لتحديد دقة مختلف الأنظمة المتاحة. وكما هو الحال بالنسبة لبرامج FIFA للجودة الأخرى، لا يتمثل الهدف بالترويج لأي منتَج معين أو التدخل في السوق أو إعاقة الابتكار، بل أن يتم شرح أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية الأنسب للاستخدام في كرة القدم بطريقة تقنية. وسيتم تحسين هذا البرنامج بشمل متكرر وتطويره بالاعتماد على القرارات المبنية على البيانات، وذلك من أجل رفع مستوى جودة البيانات الناتجة مع مرور الزمن. لمراجعة تقارير جودة الأداء من FIFA للأنظمة المعتمدة، الرجاء النقر هنا. ومن خلال نشر التقارير عبر الإنترنت، يتمثل الهدف بتوفير المعلومات الأكثر دقة للقارئ، والإشارة إلى أداء النظام بحسب الاختبارات المختلفة.

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برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

برنامج FIFA للجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية تم إطلاقه لأنظمة التتبع الملبوسة في عام 2017 بهدف ضمان ألا تُشكل مثل هذه الأجهزة خطراً على اللاعبين.

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SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 02: A player tracking tablet is seen on the bench at half time during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Final between Chile and Germany at Saint Petersburg Stadium on July 2, 2017 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية هي بمثابة الخطوة المهمة المقبلة في الجهود للاضطلاع بتطوير أكبر في تكنولوجيا أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية بتعاون وثيق مع الجهات المزوِّدة الرئيسية في هذا المجال.

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تقارير جودة الأداء من FIFA الخاصة بأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

سيتم عبر الإنترنت نشر تقارير الأداء لتلك الشركات التي تختار أن تصبح صاحبة ترخيص أو تختبر نظامها بحسب معايير جودة الأداء لدى FIFA.

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BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 10: An operator controls the EPTS system on October 10, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين يضعان معايير إدارة بيانات الأداء الشخصي للاعبين

وافق FIFA والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) على تحديد وتطوير المعايير وأفضل الممارسات لجمع وحماية واستخدام بيانات الأداء الشخصي للاعبين بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات والقانون السويسري.

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البحث والتطوير | نمط معايير بيانات أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

عقب التفويض من قِبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2015 لوضع معايير عالمية لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، سعى FIFA للاستفادة من تجربة المنخرطين في هذا الشأن على المستويين الصناعي والكروي لتزويد حلول للرياضة.

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SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 02: A player tracking tablet is seen on the bench at half time during the FIFA Confederations Cup Russia 2017 Final between Chile and Germany at Saint Petersburg Stadium on July 2, 2017 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images)
أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

تُستخدم أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، والتي تشمل تقنيات ملبوسة وتعتمد على الكاميرات، للتحكم بأداء اللاعب والفريق وتحسينه.

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BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 10: An operator controls the EPTS system on October 10, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso - FIFA/FIFA via Getty Images)
مراحل اختبار أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية

بعد فترة من الأبحاث والاستشارات المكثفة، طوّر FIFA برنامج الجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية ليكون بمثابة منهجية لتحديد دقة مختلف الأنظمة المتاحة.

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آخر تحديث: الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ في ١١:١٣ ص
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