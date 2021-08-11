تُستخدم أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، والتي تشمل تقنيات ملبوسة وتعتمد على الكاميرات، للتحكم بأداء اللاعب والفريق وتحسينه. تقوم أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية بشكل رئيسي بتتبع مواقع اللاعب (والكرة) ولكن يمكن استخدامها كذلك مع أجهزة كهروميكانيكية صغرى (مقياس التسارع، المِدوار أو الجيروسكوب، وغيرها) وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى أجهزة أخرى تقوم بقياس مستويات الجهد والمؤشرات الفيسيولوجية. هناك ثلاثة أنماط لأجهزة تتبع الجسم المتاحة في السوق:
أنظمة الكاميرات المعتمدة على التقنيات البصرية
المزايا
لا يُزعج اللاعبين (عن بُعد)
يستخدم على نطاق واسع في سوق كرة القدم
معدل عينات مرتفع، ويمكن استخدامه لتتبّع الكرة
القيود
عدد محدود من القياسات
تتبع حالات الاحتجاب تتطلب تصحيحاً يدوياً
زمن التركيب
أنظمة تحديد المواقع المحلية
المزايا
إمكانية القيام بعدد كبير من القياسات
دقة البيانات التي يتم قياسها بشكل آني
تقنية نطاق راديوي فائق العرض تقلل إمكانية التداخل مع مسار الإرسال
القيود
تركيب ثابت لا يمكن نقله
تكلفة التركيب
زمن التركيب
أنظمة التموضع العالمي/الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية
المزايا
إمكانية القيام بعدد كبير من القياسات
زمن قصير للتركيب
لا حاجة لمُشغِّل
القيود
حجم الجهاز وتثبيته على اللاعب والاستخدام خلال المباراة
خط البصر لإشارة القمر الاصطناعي في الملعب
مخاوف متعلقة بدقة البيانات التي يتم قياسها