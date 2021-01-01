بموجب القانون 2 من قوانين اللعبة، يجب أن تحمل جميع الكرات المستخدمة في المباريات الدولية التي تنظمها FIFA أو الاتحادات القارية واحدة من علامات جودة لدى FIFA، وهي FIFA QUALITY PRO أو FIFA QUALITY أو FIFA BASIC.