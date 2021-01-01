مقدمة
تم إطلاق برنامج FIFA لجودة كرات القدم في عام 1996 لتنسيق وتحسين جودة كرات القدم. وتهدف التطورات والتحسينات المستمرة إلى تلبية الطلبات المتزايدة للعبة. يركز برنامج FIFA لجودة كرات القدم على الكرة، والتي هي جوهر اللعبة. والكرات التي تجتاز اختبار صارم فقط هي التي يتم منحها إحدى علامات الجودة المرموقة من FIFA.
قوانين اللعبة
بموجب القانون 2 من قوانين اللعبة، يجب أن تحمل جميع الكرات المستخدمة في المباريات الدولية التي تنظمها FIFA أو الاتحادات القارية واحدة من علامات جودة لدى FIFA، وهي FIFA QUALITY PRO أو FIFA QUALITY أو FIFA BASIC.