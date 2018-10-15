إلى جانب رياضة كرة القدم العادية التي تضم فرقها 11 لاعباً، يعتبر FIFA أيضاً الهيئة الحاكمة لأشكال أخرى من هذه الرياضة، بما في ذلك كرة الصالات. طور FIFA كتيباً لأساليب الاختبار ومتطلباته لمقدمي الخدمة الراغبين في الحصول على اعتماد رسمي لأرضيات كرة الصالات. يجب أن تستوفي أرضيات كرة الصالات معايير الأداء والجودة المعتمدة لتوفير أفضل ظروف لعب ممكنة. في إطار إستراتيجية تطوير اللعبة وتقديم إرشادات للاتحادات الأعضاء، تم وضع بروتوكول اختبار لأرضيات كرة الصالات بموجب برنامج FIFA المخصص للجودة. وكما هو الحال مع برامج FIFA الأخرى للجودة، لا يتمثل الهدف في الترويج لمنتجات معينة ولا التدخل في السوق ومنع الابتكار، ولكن الهدف هو وصف الأرضيات الأكثر ملاءمة للاستخدام في كرة الصالات من الناحية الفنية.