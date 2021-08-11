مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية هي بمثابة الخطوة المهمة المقبلة في الجهود للاضطلاع بتطوير أكبر في تكنولوجيا أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية بتعاون وثيق مع الجهات المزوِّدة الرئيسية في هذا المجال. في إطار التزام FIFA ببرنامج الجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، وعلى ضوء النجاح المذهل لبرنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، تم إطلاق مبادرة FIFA للمزوِّد المفضل. تهدف هذه الفئة الخاصة إلى دعم الانتقال بهذه التقنية إلى مستوى أفضل وجعلها متاحة على نطاق واسع من خلال الابتكار وبموجب تعاون وثيق مع FIFA. وإلى جانب التطوير المستمر لمنهجيات الاختبار القائمة، فإن بعض الأمثلة على مجالات الابتكار والبحث هي التالية: