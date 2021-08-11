سيتم عبر الإنترنت نشر تقارير الأداء لتلك الشركات التي تختار أن تصبح صاحبة ترخيص أو تختبر نظامها بحسب معايير جودة الأداء لدى FIFA. كما هو الحال بالنسبة لبرامج FIFA للجودة الأخرى، لا يتمثل الهدف بالترويج لأي منتَج معين أو التدخل في السوق أو إعاقة الابتكار، بل أن تتوافر في السوق المعلومات الأكثر دقة حول أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية. من خلال نشر تقارير الاختبار، التي يقوم بها معهد مستقل وفق معايير الاختبار المحددة هنا، يمنح هذا للمُشاهد نظرة مقارَنة بخصوص أداء الأجهزة بحسب نظام الاختبار. ويهدف البرنامج إلى المساعدة في تطوير أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، والتركيز على القرارات المبنية على البيانات من أجل رفع مستوى جودة البيانات الناتجة مع مرور الزمن