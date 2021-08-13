بعد فترة من الأبحاث والاستشارات المكثفة، طوّر FIFA برنامج الجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية ليكون بمثابة منهجية لتحديد دقة مختلف الأنظمة المتاحة.

طرق الاختبار

يتكون البرنامج من اختبارين مختلفين، كما هو محدد في دليل الطلب.

اختبار سلامة الأجهزة الملبوسة (معيار المباريات الدولي)

بحسب قوانين اللعبة (القانون 4، القسم 4)، تشير علامة "معيار المباريات الدولي" إلى أنه تم اختبار النظام بشكل رسمي وأنه يلبي الحد الأدنى من متطلبات السلامة لمعيار المباريات الدولي الذي وضعه FIFA وصادق عليه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وللأسباب المذكورة في إجراءات الاختبار، يمكن تقييم أجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها حصراً على الجانب العلوي من الظهر.

يتوجب الإتمام الناجح لاختبار السلامة للأجهزة الملبوسة. ونظراً لكون إجراءات الاختبار مصممة فقط حصراً لتقييم أثر الأجهزة، فإن المصادقة على الجهاز لا تعني تبني جودة المعلومات التي يولّدها الجهاز. وإتمام هذا الاختبار بمفرده سيمكّن المزوِّد من التقدم للحصول على علامة "معيار المباريات الدولي". أما بالنسبة لأولئك الراغبين بالحصول على معيار "جودة FIFA"، فبعد إتمام هذا الاختبار، يتم إجراء "اختبار الأداء" (كما هو منصوص عليه في القسم أدناه).

2) اختبار الأداء المعياري (جودة FIFA)

تشمل الطريقة المعيارية لاختبار الأداء عمليات اختبار متعلقة بنظامين اثنين. النظام الأول هو معيار ذهبي معترف به عالمياً لالتقاط الحركة (Vicon) والمستخدَم لاختبار حركات معينة لكرة القدم في منطقة تبلغ مساحتها 30 x 30 متر. والنظام الثاني المستخدَم هو نظام "عُدّة الرؤية" الذي طوّرته جامعة فيكتوريا ويستخدم طرقاً تتطلب جهداً بشرياً لمراقبة اللاعبين على امتداد رقعة الملعب كاملة. يضمن هذان النظامان إمكانية تقييم دقة النظام وأن يحرص المصنِّعون على جعل أنظمتهم جاهزة للتعامل مع حالات لعب حقيقية.

هذا الدليل مناسب لكافة أنواع أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، بما في ذلك أنظمة التموضع العالمي (GPS)، وأنظمة تحديد المواقع المحلية (LPS)، وأنظمة التتبع البصرية (OTS). تحدد هذه الوثيقة طرق جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها.

تقارير جودة الأداء من FIFA