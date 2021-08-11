برنامج FIFA للجودة لأجهزة أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية تم إطلاقه لأنظمة التتبع الملبوسة في عام 2017 بهدف ضمان ألا تُشكل مثل هذه الأجهزة خطراً على اللاعبين. تم تطوير معايير الاختبار بناء على الأبحاث الطبية والميكانيكية، وإجراءات خاصة بالاختبار تعكس السيناريوهات المحتملة للإصابة التي يجب تجنّبها. وفي عام 2019، تم توسيع برنامج FIFA للجودة لأنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية لما هو أبعد من اختبارات السلامة بحيث يشمل اختبارات الأداء لكل من الأجهزة البصرية والملبوسة، وهو ما يفتح المجال أمام منح الأنظمة فرصة لنيل علامة "جودة FIFA". وأتى ذلك في إطار الجهود لتوفير المستخدِم النهائي بالمزيد من المعلومات حول النظام الذي يستخدمه أو ينوي استخدامه. وبالنسبة للمزوِّدين الذين خضعوا للاختبار، فتوجد قائمة بهم على موقعنا الإلكتروني إلى جانب تقرير الاختبار المتاح للعامة والذي يصف – باستخدام نظام ترتيب – دقة قدرة النظام على تحديد الموقع وسرعة البيانات بحسب فئات سرعة مختلفة. تُشكّل هذه المعلومات دليلاً لأولئك الذين يرغبون باختبار أجهزتهم إما بحسب معيار FIFA الأساسي (المعروف سابقة باسم "معيار المباريات الدولي") أو معيار "جودة FIFA". وللمزيد من المعلومات عن كيفية نيل الترخيص وطرق اختبار الأنظمة وتواريخ الاختبار المقبلة، تفضلوا بالاطلاع على المحتوى ذو الصلة أدناه: