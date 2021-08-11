تُستخدم أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية، والتي تشمل تقنيات ملبوسة وتعتمد على الكاميرات، للتحكم بأداء اللاعب والفريق وتحسينه. تقوم أنظمة الأداء والتتبع الإلكترونية بشكل رئيسي بتتبع مواقع اللاعب (والكرة) ولكن يمكن استخدامها كذلك مع أجهزة كهروميكانيكية صغرى (مقياس التسارع، المِدوار أو الجيروسكوب، وغيرها) وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى أجهزة أخرى تقوم بقياس مستويات الجهد والمؤشرات الفيسيولوجية. هناك ثلاثة أنماط لأجهزة تتبع الجسم المتاحة في السوق: