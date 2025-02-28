كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

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الاستدامة

بناءً على رؤية رئيس FIFA "كرة القدم توحِّد العالم" (الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027)، يأخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم موضوع المسؤولية الاجتماعية على محمل الجد، وهو ملتزمٌ بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بالمناخ وحقوق الإنسان. وقد تم وضع إطار عام لهذه الجهود وتعديلها على مدى السنوات العشرين الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والاستمرار بتطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها.

والمقاربة التي يتبناها FIFA تتمثل بوضع الاستراتيجيات وتطبيقها وإعداد التقارير فيما يتعلق بالاستدامة (وحقوق الإنسان) بالنسبة للبطولات، مع المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتطبيق متطلبات الموارد المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل المتعلقة بالمناخ، ودعم هياكل وعمليات كروية أكثر استدامة، بما في ذلك إدارة النفايات ومكافحة التدخين.

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