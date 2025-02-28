بناءً على رؤية رئيس FIFA "كرة القدم توحِّد العالم" (الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027)، يأخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم موضوع المسؤولية الاجتماعية على محمل الجد، وهو ملتزمٌ بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بالمناخ وحقوق الإنسان. وقد تم وضع إطار عام لهذه الجهود وتعديلها على مدى السنوات العشرين الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والاستمرار بتطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها.