فتح فترة انتقالات استثنائية قبل كأس العالم للأندية FIFA بجميع الاتحادات الأعضاء للأندية المشارِكة

ستُفتح فترة الانتقالات الخاصة بالبطولة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران 2025

إطار تنظيمي مرن لتسوية الاختلافات في فترات تسجيل اللاعبين ومواعيد مواسم المسابقات المحلية

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية FIFA في 14 يونيو/حزيران بمدينة ميامي

تماشياً مع اللوائح الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ والتعديلات التي طرأت على اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم، أكدت جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء العشرون التي ستكون ممثَّلة بأندية في مسابقة FIFA الرائدة فتح فترة استثنائية لتمكين جميع الأندية التابعة لها من تسجيل اللاعبين، وذلك من 1 إلى 10 يونيو/حزيران.

ويتعلق الأمر بالاتحادات الوطنية للدول العشرين التالية: الأرجنتين، النمسا، البرازيل، مصر، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا، المكسيك، المغرب، نيوزيلندا، البرتغال، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تونس، الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

يُذكر أن مجلس FIFA صادق بالإجماع في أكتوبر/تشرين الأول 2024على لوائح مسابقة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، والتي يُراد من خلالها معالجة الجوانب التقنية وتسوية اختلاف فترات تسجيل اللاعبين ومواعيد مواسم المسابقات المحلية بين بلدان ومناطق الأندية المشاركة إلى أقصى حد ممكن، مع إتاحة هامش من المرونة للاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية.

وبما أن عقود بعض اللاعبين قد تنتهي في منتصف المسابقة، فإنه سيُسمَح للأندية المشارِكة باستبدال وإضافة ما يصل إلى ستة لاعبين أثناء مرحلة المنافسة، وذلك خلال فترة محصورة بين 27 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2025 وذلك في إطار حدود معيّنة ووفقاً لقيود محددة، من بينها ضرورة إجراء الاستبدالات ذات الصلة خلال فترة مفتوحة من فترات التسجيل "العادية"، علماً أن الهدف من ذلك هو تشجيع الأندية واللاعبين المنتهية عقودهم على إيجاد حل مناسب لتسهيل مشاركتهم في البطولة.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الترتيبات التنظيمية التي تنطبق على بطولة كأس العالم للأندية FIFA هنا .

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