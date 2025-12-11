أسبانيا تتشبّث بالصدارة في نسخة ديسمبر/كانون الأول من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola

بطلات العالم يعزّزن موقعهن في القمة بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية للسيدات

بدورها، صعدت وصيفتها ألمانيا إلى المركز الثالث

سُجل رقم قياسي في التصنيف العالمي للسيدات الذي أصبح يضم 198 منتخباً بعد انضمام كل من ليبيا وتشاد

بعد أربعة أشهر حافلة بالمسابقات القارية وعدد من المباريات الدولية المندرجة ضمن تصفيات كأس العالم للسيدات FIFA، طرأت تغييرات كبيرة على التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola مقارنةً بالنسخة السابقة.

فقد تُوجت بطلة العالم أسبانيا (المركز الأول، دون تغيير) بلقب دوري الأمم الأوروبية للسيدات لتعزز مكانتها في قمة الترتيب، وهي التي كانت قد استعادة الصدارة في نسخة أغسطس/آب. ففي مواجهة حسم لقب المسابقة القارية، تغلبت الكتيبة الإيبيرية على ألمانيا (3، + 2)، التي حققت أكبر ارتقاء بين البلدان المحتلة للمراكز العشرة الأولى، بينما تقع الولايات المتحدة الأمريكية (المركز 2، دون تغيير) بين الدولتين الأوروبيتين، علماً أنها فازت على إيطاليا في مباراتين وديتين خلال الجولة الأخيرة من المواجهات الدولية، لكنها خسرت أمام البرتغال في أكتوبر/تشرين الأول.

من جهتها، تراجعت السويد (5) مركزين بعد هزيمتها أمام أسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية للسيدات، بينما فقدت كل من فرنسا (7، -1) وكندا (10، -1) مركزاً واحداً. وفي المقابل، ارتقت في جدول الترتيب كل من البرازيل (6، +1) مستضيفة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ وكوريا الشمالية (9، +1).

وقد شهدت النسخة الجديدة من التصنيف ارتقاء ثلاث دول من قارات مختلفة بما لا يقل عن 16 مركزاً لكل منها، وهي منتخبات نيكاراغوا (96)، وبوركينا فاسو (118)، وساموا الأمريكية (137)، علماً أن الأخيرة حقَّقت فوزين مذهلين أمام جزر كوك وتونغا على التوالي، لتسجل ما يزيد عن 63 نقطة في الترتيب - أكثر من أي دولة أخرى منذ النسخة السابقة.

أما باراغواي (46)، فقد خسرت خمس مراكز، وهو أكبر تراجع بين الخمسين الأوائل. كما فقدت مالي (85) ومصر (101) ستة مراكز، مقابل أربعة لكل من الهند (67) والكاميرون (70) وجزر سليمان (77).

المتصدر أسبانيا (لا تغيير) المنتخبات التي دخلت قائمة العشرة الأوائل 0 المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل 0 إجمالي المباريات الملعوبة 204 المنتخبات التي لعبت أكبر عدد من المباريات تايلاند (8 مباريات) أكبر ارتقاء من حيث النقاط ساموا الأمريكية (+63.14 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز ساموا الأمريكية، بوركينا فاسو، نيكاراغوا (+16 مركزاً) أكبر تراجع من حيث النقاط الكاميرون (-43.08 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز توغو (-14 مركزاً) المنتخبات التي دخلت التصنيف حديثاً تشاد، ليبيا المنتخبات التي خرجت من التصنيف 0 (مقارنة بشهر أغسطس/آب 2025)