كافة البيانات الواردة في هذا التقرير متعلقة حصراً بالانتقالات الدولية للاعبي ولاعبات كرة القدم الاحترافية للعبة كرة القدم من 11 لاعباً، وقد تم تدوير الأرقام إلى أقرب رقم صحيح. وكافة المعلومات مبنية على البيانات التي قدّمتها بشكل مباشر أندية كرة القدم والاتحادات الوطنية عبر نظام مطابقة الانتقالات FIFA.

الفترة التي يغطيها التقرير

تم تحليل بيانات كافة الانتقالات بين 1 يونيو/حزيران و2 سبتمبر/أيلول 2024، بحيث يتم تحديث البيانات بشكل يومي. عند المقارنة مع السنوات السابقة، استخدمنا فترة زمنية ممتدة من 1 يونيو/حزيران وحتى آخر يوم للتسجيل الرسمي للانتقالات لمعظم الاتحادات الأوروبية، أي 5 أكتوبر/تشرين الأول (بالنسبة لعام 2020)، و31 أغسطس/آب (بالنسبة لعام 2021)، و1 سبتمبر/أيلول (بالنسبة لعامي 2022 و2023).

تاريخ الانتقال

من أجل إعداد هذا التقرير، تم تحديد تاريخ الانتقال على أنه التاريخ الذي يطلب فيه النادي المشتري "شهادة الانتقال الدولي" (ITC)، أو - في حال لا يتطلب الانتقال مثل هذه الشهادة - فيكون التاريخ الذي وصل فيه الانتقال إلى إحدى المراحل الختامية الأربع في نظام مطابقة الانتقالات وهي ("مغلق/Closed"، "مغلق – بانتظار الدفع/Closed – awaiting payments"، "فترة إعارة – بانتظار انتهائها/On loan – awaiting conclusion"، "فترة إعارة – بانتظار الدفع/On loan – awaiting payments"). ويشتمل التقرير بشكل حصري على الانتقالات التي يقع تاريخها ضمن الفترة التي يغطيها.

الانتقالات الجارية

من أجل إعداد هذا التقرير، ميّزنا بين الانتقالات المستكمَلة والانتقالات الجارية، بحيث لا يُعتبر الانتقال مستكمَلاً إلا في حال وصل إلى إحدى المراحل الختامية الأربع في نظام مطابقة الانتقالات (يُمكن مراجعة تاريخ الانتقال المشروح أعلاه). أما الانتقالات الجارية، فهي تلك التي شهدت طلب الاتحاد الوطني الجديد للاعب/ة الحصول على "شهادة الانتقال الدولي" قبل نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، ولكن لم تصدر هذه الشهادة بعد، ولم يقم الاتحاد الوطني الجديد بتسجيل اللاعب/ة بعد، ولا تزال الحالة في نظام الانتقالات هي إما "بانتظار إصدار شهادة الانتقال الدولي/Awaiting ITC delivery" أو "بانتظار تسليم على شهادة الانتقال الدولي/Awaiting ITC receipt" أو "بانتظار إجابة على رفض طلب شهادة الانتقال الدولي/Awaiting response to rejection of ITC request" أو "بانتظار تأكيد تسجيل مؤقت/Awaiting confirmation of provisional registration" أو "بانتظار تأكيد التسجيل/Awaiting registration confirmation"، أو "تم رفض طلب شهادة الانتقال الدولي من الاتحاد الوطني السابق واعترض الاتحاد الوطني الجديد على الرفض/The ITC request has been rejected by the former association and the rejection has been disputed by the new association"، أو "بانتظار صدور حُكم/Awaiting judgment"، أو "بانتظار إشعار بالقرار/Awaiting notification of decision".

رسوم الانتقالات

كافة الإشارات إلى رسوم الانتقال في هذا التقرير تغطي إجمالي كافة الرسوم الثابتة والشَّرْطية ورسوم التسريح المذكورة في نظام مطابقة الانتقالات. وتم اعتبار كافة الرسوم أنها مدفوعة مقدماً من أجل احتساب المبالغ في التقرير، بغض النظر عن أي هيكلية اتّفق عليها الناديان لصرفها على شكل دفعات. تم تحويل كافة المبالغ إلى الدولار الأمريكي بحسب سعر التصريف في يوم إدخال بيانات الانتقال إلى نظام مطابقة الانتقالات. تظهر المبالغ الإجمالية لرسوم الانتقال المدفوعة والمحصَّلة لكل اتحاد قاري أو وطني ما لم تستكمل الأندية من المنطقة المعنية انتقالاً واحداً فقط (شراء أو بيع) انطوى على رسوم انتقال.

أنواع الانتقالات

نميِّز في التقرير بين نوعين من الانتقالات الدولية: