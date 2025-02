من أجل إعداد هذا التقرير، ميّزنا بين الانتقالات المستكمَلة والانتقالات الجارية، بحيث لا يُعتبر الانتقال مستكمَلاً إلا في حال وصل إلى إحدى المراحل الختامية الأربع في نظام مطابقة الانتقالات (يُمكن مراجعة تاريخ الانتقال المشروح أعلاه). أما الانتقالات الجارية، فهي تلك التي شهدت طلب الاتحاد الوطني الجديد للاعب/ة الحصول على "شهادة الانتقال الدولي" قبل نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، ولكن لم تصدر هذه الشهادة بعد، ولم يقم الاتحاد الوطني الجديد بتسجيل اللاعب/ة بعد، ولا تزال الحالة في نظام الانتقالات هي إما "بانتظار إصدار شهادة الانتقال الدولي/Awaiting ITC delivery" أو "بانتظار تسليم على شهادة الانتقال الدولي/Awaiting ITC receipt" أو "بانتظار إجابة على رفض طلب شهادة الانتقال الدولي/Awaiting response to rejection of ITC request" أو "بانتظار تأكيد تسجيل مؤقت/Awaiting confirmation of provisional registration" أو "بانتظار تأكيد التسجيل/Awaiting registration confirmation"، أو "تم رفض طلب شهادة الانتقال الدولي من الاتحاد الوطني السابق واعترض الاتحاد الوطني الجديد على الرفض/The ITC request has been rejected by the former association and the rejection has been disputed by the new association"، أو "بانتظار صدور حُكم/Awaiting judgment"، أو "بانتظار إشعار بالقرار/Awaiting notification of decision".