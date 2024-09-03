المعلومات الواردة في هذا التقرير مبنية على بيانات الانتقالات الفردية المقدَّمة مباشرة من أندية كرة القدم في نظام مطابقة الانتقالات. لا يتحمّل FIFA أي مسؤولية عن دقة ومصداقية واكتمال المعلومات التي قدّمتها الأندية. وفيما يتعلّق بأي إشارات تقنية واردة في هذا التقرير، يُرجى أخذ العلم بأنه في حال كان هناك أي تناقض بين هذا التقرير والنصوص الواردة في الأنظمة والتشريعات ذات الصلة، تسري نصوص الأنظمة والتشريعات. كذلك، لا يُغيّر هذا التقرير من اختصاص الهيئات المعنية صاحبة القرار، ولا يمسّ بأي قرار يمكن أن يُطلب من هذه الهيئات اتخاذه مستقبلاً. بالنظر إلى طبيعة بيانات نظام مطابقة الانتقالات، واحتساب الانتقالات الجارية، واحتمال إلغاء الانتقالات، وتصحيح البيانات، فقد يكون هناك اختلاف في الأرقام بين تقرير وآخر. وفي حال وجود أي تضارب بين هذا التقرير وأي منشورات أخرى صادرة عن FIFA، يجب الاحتكام إلى مصدر المعلومات الأحدث.