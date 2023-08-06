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تقرير موجز عن الانتقالات الدولية (يناير 2025)
تقرير موجز عن الانتقالات الدولية (منتصف العام 2024)
تقرير الانتقالات حول العالم
تقرير وكلاء كرة القدم لعام 2024
تقرير غرفة المقاصة FIFA لعام 2024
تقارير FIFA حول نظام مطابقة انتقالات اللاعبين TMS
كرة القدم الاحترافية للرجال
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تقرير موجز عن الانتقالات الدولية (يناير 2025)
كرة القدم الاحترافية للرجال
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