كافة البيانات الواردة في هذا الموقع الإلكتروني متعلقة حصراً بالانتقالات الدولية للاعبي ولاعبات كرة القدم الاحترافية للعبة كرة القدم الأم (11 ضد 11)، حيث شهد هذا الموقع تدوير الأرقام إلى أقرب رقم صحيح، علماً أن كافة المعلومات مبنية على البيانات التي قدمتها بشكل مباشر أندية كرة القدم والاتحادات الوطنية عبر نظام مطابقة الانتقالات FIFA.

الفترة التي يغطيها التقرير

دائماً ما يغطي تقرير الانتقالات حول العالم الفترة الممتدة بين 1 يناير/كانون الثاني و31 ديسمبر/كانون الأول.

دائماً ما يغطي التقرير الموجز للانتقالات الدولية المسجلة خلال شهر يناير/كانون الثاني الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى آخر يوم من فترة التسجيل الرسمية للاتحادات الأعضاء الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات، أي 1 فبراير/شباط خلال عام 2021، و31 يناير/كانون الثاني خلال عامي 2022 و2023، و1 فبراير/شباط خلال عام 2024، و4 فبراير/شباط خلال عام 2025.

دائماً ما يغطي التقرير الموجز للانتقالات الدولية المسجلة خلال مرحلة الانتقالات النصفية الفترة الممتدة من 1 يونيو/حزيران إلى آخر يوم من فترة التسجيل الرسمية للاتحادات الأعضاء الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات، أي 1 أكتوبر/تشرين الأول خلال عام 2020، و31 أغسطس/آب خلال عام 2021، و1 سبتمبر/أيلول خلال أعوام 2022 و2023 و2024، و2 سبتمبر/أيلول خلال عام 2025.

تاريخ الانتقال

عند إعداد كافة التقارير المتعلقة بالانتقالات، تم تحديد تاريخ الانتقال على أنه التاريخ الذي يطلب فيه النادي المشتري "شهادة الانتقال الدولي" (ITC)، أو - في حال لا يتطلب الانتقال مثل هذه الشهادة - فيكون التاريخ الذي وصل فيه الانتقال إلى إحدى المراحل الختامية الأربع في نظام مطابقة الانتقالات وهي ("مغلق/Closed"، "مغلق – بانتظار الدفع/Closed – awaiting payments"، "فترة إعارة – بانتظار انتهائها/On loan – awaiting conclusion"، "فترة إعارة – بانتظار الدفع/On loan – awaiting payments"). وتشتمل التقارير بشكل حصري على الانتقالات التي يقع تاريخها ضمن الفترة التي تغطيها.

الانتقالات الجارية

عند إعداد التقارير الموجزة حول الانتقالات، ميّزنا بين الانتقالات المستكمَلة والانتقالات الجارية، بحيث لا يُعتبر الانتقال مستكمَلاً إلا في حال وصل إلى إحدى المراحل الختامية الأربع في نظام مطابقة الانتقالات (يمكن مراجعة تاريخ الانتقال المشروح أعلاه). أما الانتقالات الجارية، فهي تلك التي شهدت طلب الاتحاد الوطني الجديد للاعب/ة الحصول على "شهادة الانتقال الدولي" قبل نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، ولكن لم تصدر هذه الشهادة بعد، ولم يقم الاتحاد الوطني الجديد بتسجيل اللاعب/ة بعد، ولا تزال الحالة في نظام الانتقالات هي إما "بانتظار إصدار شهادة الانتقال الدولي/Awaiting ITC delivery" أو "بانتظار تسليم على شهادة الانتقال الدولي/Awaiting ITC receipt" أو "بانتظار إجابة على رفض طلب شهادة الانتقال الدولي/Awaiting response to rejection of ITC request" أو "بانتظار تأكيد تسجيل مؤقت/Awaiting confirmation of provisional registration" أو "بانتظار تأكيد التسجيل/Awaiting registration confirmation"، أو "تم رفض طلب شهادة الانتقال الدولي من الاتحاد الوطني السابق واعترض الاتحاد الوطني الجديد على الرفض/The ITC request has been rejected by the former association and the rejection has been disputed by the new association"، أو "بانتظار صدور حُكم/Awaiting judgment"، أو "بانتظار إشعار بالقرار/Awaiting notification of decision".

يتم دائماً احتساب الانتقالات الجارية فقط لأحدث فترة يشملها التقرير، بحيث يتم تحديث البيانات بشكل يومي.

رسوم الانتقالات

كافة الإشارات إلى رسوم الانتقال في هذا الموقع تغطي إجمالي كافة الرسوم الثابتة والشَّرْطية ورسوم التسريح المذكورة في نظام مطابقة الانتقالات، وقد تم اعتبار كافة الرسوم على أنها مدفوعة مقدماً من أجل احتساب المبالغ في التقارير ذي الصلة، بغض النظر عن أي هيكلية اتّفقت عليها الأندية المعنية لصرفها على شكل دفعات. يتم تحويل كافة المبالغ إلى الدولار الأمريكي بحسب سعر الصرف في تاريخ توثيق الانتقال في نظام مطابقة الانتقالات، حيث تظهر المبالغ الإجمالية لرسوم الانتقال المدفوعة والمحصَّلة لكل اتحاد قاري أو وطني ما لم تستكمل الأندية من المنطقة المعنية انتقالاً واحداً فقط (شراء أو بيع) انطوى على رسوم انتقال.

أنواع الانتقالات

نميِّز في التقرير بين نوعين من الانتقالات الدولية: