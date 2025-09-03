إخلاء المسؤولية

FIFA.com

المعلومات الواردة في هذا الموقع مبنية على بيانات الانتقالات الفردية المقدَّمة مباشرة من أندية كرة القدم في نظام مطابقة الانتقالات، ولا يتحمّل FIFA أي مسؤولية عن دقة ومصداقية واكتمال المعلومات التي قدّمتها الأندية. وفيما يتعلّق بأي إشارات تقنية واردة في هذا التقرير، يُرجى أخذ العلم بأنه في حال كان هناك أي تناقض بين هذا التقرير والنصوص الواردة في الأنظمة والتشريعات ذات الصلة، تسري نصوص الأنظمة والتشريعات. كذلك، لا يُغيّر محتوى هذا الموقع من اختصاص الهيئات المعنية صاحبة القرار، ولا يمسّ بأي قرار يمكن أن يُطلب من هذه الهيئات اتخاذه مستقبلاً.

بالنظر إلى طبيعة بيانات نظام مطابقة الانتقالات، واحتساب الانتقالات الجارية، واحتمال إلغاء الانتقالات، وتصحيح البيانات، فقد يكون هناك اختلاف في الأرقام بين تقرير وآخر. وفي حال وجود أي تضارب بين هذا الموقع وأي منشورات أخرى صادرة عن FIFA، يجب الاحتكام إلى مصدر المعلومات الأحدث.

مصدر البيانات وإعداد التقرير

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن مصدر كافة البيانات والمعلومات هو:

FIFA

قسم الشؤون القانونية والامتثال

الشعبة الفرعية المعنية بالشؤون التنظيمية لكرة القدم

396 Alhambra Circle, 6th floor

Coral Gables, FL-33134

الولايات المتحدة الأمريكية

آخر تحديث: الأربعاء، 3 سبتمبر 2025 في 02:01 م
