إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذا الموقع مبنية على بيانات الانتقالات الفردية المقدَّمة مباشرة من أندية كرة القدم في نظام مطابقة الانتقالات، ولا يتحمّل FIFA أي مسؤولية عن دقة ومصداقية واكتمال المعلومات التي قدّمتها الأندية. وفيما يتعلّق بأي إشارات تقنية واردة في هذا التقرير، يُرجى أخذ العلم بأنه في حال كان هناك أي تناقض بين هذا التقرير والنصوص الواردة في الأنظمة والتشريعات ذات الصلة، تسري نصوص الأنظمة والتشريعات. كذلك، لا يُغيّر محتوى هذا الموقع من اختصاص الهيئات المعنية صاحبة القرار، ولا يمسّ بأي قرار يمكن أن يُطلب من هذه الهيئات اتخاذه مستقبلاً.
بالنظر إلى طبيعة بيانات نظام مطابقة الانتقالات، واحتساب الانتقالات الجارية، واحتمال إلغاء الانتقالات، وتصحيح البيانات، فقد يكون هناك اختلاف في الأرقام بين تقرير وآخر. وفي حال وجود أي تضارب بين هذا الموقع وأي منشورات أخرى صادرة عن FIFA، يجب الاحتكام إلى مصدر المعلومات الأحدث.
مصدر البيانات وإعداد التقرير
ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن مصدر كافة البيانات والمعلومات هو:
FIFA
قسم الشؤون القانونية والامتثال
الشعبة الفرعية المعنية بالشؤون التنظيمية لكرة القدم
396 Alhambra Circle, 6th floor
Coral Gables, FL-33134
الولايات المتحدة الأمريكية