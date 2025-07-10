كرواتيا تعود لقائمة العشرة الكبار مع اقتراب المكسيك

لا تغيير على صدارة جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola

عيون المكسيك شاخصة على اقتحام نادي العشرة الكبار بعد فوزها بلقب الكأس الذهبية

أفضل تقدّم كان من نصيب كوستاريكا التي بلغت ربع نهائي البطولة القارية

شهدت الساحة الكروية العالمية حركة نشطة مع إجراء تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™، ونهائيات بطولات قارية، بالإضافة إلى مجموعة من المباريات الودية. وبالإجمال، تم تنظيم أكثر من 200 مباراة حول العالم تركت نتائجها بصمة واضحة على جدول التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola لشهر يوليو/تموز 2025.

شهدت قائمة العشرة الكبار تغييرات طفيفة تمثَّلت بعودة كرواتيا (10، +1) على حساب إيطاليا (11، -2)، بينما تبادلت البرتغال (6، +1) مركزها مع هولندا (7، -1)، في حين يزاحم منتخب بلجيكا (8) نظيره الألماني (9، +1). ولا تزال القمة من دون تغيير منذ الإصدار السابق، إذ تحتفظ الأرجنتين بالمركز الأول متقدمة على إسبانيا (2) وفرنسا (3)، وتليها إنجلترا (4) والبرازيل (5).

وبفضل فوزها بلقب بطولة الكأس الذهبية في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، أصبحت المكسيك (13، +4) الأفضل ترتيباً في منطقتها، بينما تقدم المنتخب الأمريكي مركزاً واحداً (15، +1) رغم هزيمته في المباراة النهائية. في هذه الأثناء، عزّزت السنغال (18، +1) ترتيبها كثاني أفضل منتخب في القارة الأفريقية، وأكّدت أحقيتها بالتواجد ضمن العشرين الأفضل تصنيفاً، وكذلك الحال بالنسبة إلى سويسرا (19، +1).

ومن بين المنتخبات الأفضل أداء في الفترة السابقة، النرويج (33 ،+5)، وباراغواي (43، +5)، ومقدونيا الشمالية (62، +5)، وزامبيا (83، +5). بينما حققت كوستاريكا أفضل قفزة في الترتيب (40، +14) بفضل بلوغها ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية. كذلك الحال بالنسبة إلى هندوراس (66، +9) وغواتيمالا (100، +6) اللتين قدّمتا أداءًا مشرِّفاً في البطولة القاري.

كما شهدت القارة الآسيوية تقدّماً لافتاً لبعض المنتخبات، ولا سيما إندونيسيا (118، +5)، وماليزيا (125، +6) وهونغ كونغ، الصين (147، +6)، ولاوس (185، +5). وكذلك الحال بالنسبة إلى برمودا (162، +6) وغرينادا (167، +7).

المنتخب المتصدر الأرجنتين (دون تغيير) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل كرواتيا (10، +1) المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل إيطاليا (-2) إجمالي المباريات الملعوبة 202 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية (8 مباريات لكل منهما) أكبر ارتقاء من حيث النقاط هندوراس (+46.33 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز كوستاريكا (14 مركزاً) أكبر تراجع من حيث النقاط هايتي (+30.11 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز الكونغو، هايتي، جامايكا، المالديف (-7 مراكز) منتخبات جديدة دخلت التصنيف 0 منتخبات غادرت التصنيف 0 المنتخبات غير المصنفة والمتوقفة عن المنافسة إريتريا

أما كندا (28، +2) وكوسوفو (95، +2)، فقد حافظتا على وتيرة التقدّم، وبلغتا أفضل ترتيب في تاريخهما، وهو ما سبق لهما أن حققتاه في أبريل/نيسان الماضي كذلك.

قائمة الترتيب الكامل متاحة عبر موقع InsideFIFA.