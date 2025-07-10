كأس العالم للأندية FIFA 2025

FIFA.com
الخميس 10 يوليو 2025, 08:00
تصنيف الرجال

كرواتيا تعود لقائمة العشرة الكبار مع اقتراب المكسيك

  • لا تغيير على صدارة جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola

  • عيون المكسيك شاخصة على اقتحام نادي العشرة الكبار بعد فوزها بلقب الكأس الذهبية

  • أفضل تقدّم كان من نصيب كوستاريكا التي بلغت ربع نهائي البطولة القارية

شهدت الساحة الكروية العالمية حركة نشطة مع إجراء تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™، ونهائيات بطولات قارية، بالإضافة إلى مجموعة من المباريات الودية. وبالإجمال، تم تنظيم أكثر من 200 مباراة حول العالم تركت نتائجها بصمة واضحة على جدول التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola لشهر يوليو/تموز 2025.

شهدت قائمة العشرة الكبار تغييرات طفيفة تمثَّلت بعودة كرواتيا (10، +1) على حساب إيطاليا (11، -2)، بينما تبادلت البرتغال (6، +1) مركزها مع هولندا (7، -1)، في حين يزاحم منتخب بلجيكا (8) نظيره الألماني (9، +1). ولا تزال القمة من دون تغيير منذ الإصدار السابق، إذ تحتفظ الأرجنتين بالمركز الأول متقدمة على إسبانيا (2) وفرنسا (3)، وتليها إنجلترا (4) والبرازيل (5).

وبفضل فوزها بلقب بطولة الكأس الذهبية في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، أصبحت المكسيك (13، +4) الأفضل ترتيباً في منطقتها، بينما تقدم المنتخب الأمريكي مركزاً واحداً (15، +1) رغم هزيمته في المباراة النهائية. في هذه الأثناء، عزّزت السنغال (18، +1) ترتيبها كثاني أفضل منتخب في القارة الأفريقية، وأكّدت أحقيتها بالتواجد ضمن العشرين الأفضل تصنيفاً، وكذلك الحال بالنسبة إلى سويسرا (19، +1).

ومن بين المنتخبات الأفضل أداء في الفترة السابقة، النرويج (33 ،+5)، وباراغواي (43، +5)، ومقدونيا الشمالية (62، +5)، وزامبيا (83، +5). بينما حققت كوستاريكا أفضل قفزة في الترتيب (40، +14) بفضل بلوغها ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية. كذلك الحال بالنسبة إلى هندوراس (66، +9) وغواتيمالا (100، +6) اللتين قدّمتا أداءًا مشرِّفاً في البطولة القاري.

Romell Quioto #12 of Honduras celebrates

كما شهدت القارة الآسيوية تقدّماً لافتاً لبعض المنتخبات، ولا سيما إندونيسيا (118، +5)، وماليزيا (125، +6) وهونغ كونغ، الصين (147، +6)، ولاوس (185، +5). وكذلك الحال بالنسبة إلى برمودا (162، +6) وغرينادا (167، +7).

المنتخب المتصدر الأرجنتين (دون تغيير)
المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائلكرواتيا (10، +1)
المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائلإيطاليا (-2)
إجمالي المباريات الملعوبة202
المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المبارياتالمكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية (8 مباريات لكل منهما)
أكبر ارتقاء من حيث النقاطهندوراس (+46.33 نقطة)
أكبر ارتقاء من حيث المراكزكوستاريكا (14 مركزاً)
أكبر تراجع من حيث النقاطهايتي (+30.11 نقطة)
أكبر تراجع من حيث المراكزالكونغو، هايتي، جامايكا، المالديف (-7 مراكز)
منتخبات جديدة دخلت التصنيف0
منتخبات غادرت التصنيف0
المنتخبات غير المصنفة والمتوقفة عن المنافسةإريتريا

أما كندا (28، +2) وكوسوفو (95، +2)، فقد حافظتا على وتيرة التقدّم، وبلغتا أفضل ترتيب في تاريخهما، وهو ما سبق لهما أن حققتاه في أبريل/نيسان الماضي كذلك.

قائمة الترتيب الكامل متاحة عبر موقع InsideFIFA.

ستصدر النسخة المقبلة من جدول التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول.

مواضيع مرتبطة
تصنيف الرجالالتصنيف العالميArgentinaCONMEBOLFranceUEFAMexicoConcacafSenegalCAFGrenadaHondurasHong Kong, ChinaAFCLaosIndonesiaSpainCroatiaUSAGuatemalaOFCNorwayParaguayZambiaNorth MacedoniaCanadaKosovo
Cookie Settings