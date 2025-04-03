إسبانيا تتقدم لمركز الوصيف

منتخب الأرجنتين يتمسّك بصدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola

تغيير طفيف على منصة العرش مع تبادل فرنسا وإسبانيا للمركزين الثاني والثالث

ميانمار تحقق أفضل تقدم وتقفز 7 مراكز

شهدت ساحات المستديرة الساحرة عبر العالم إجراء 245 مباراة دولية منذ نشر الإصدار السابق للتصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola، مع خوض منتخبات أفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأمريكا الجنوبية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، بينما كانت منتخبات أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على موعد مع دوري الأمم القاري. وكانت نتيجة هذه المواجهات في قارات العالم تغيرات في الترتيب على جدول التصنيف، من دون أن يشهد نادي العشرة الكبار أي تبديل على تشكيلته رغم بعض التحركات الطفيفة داخله.

بفضل الانتصارين على حساب أوروغواي (0-1) والبرازيل (4-1)، حافظ منتخب الأرجنتين (1) على اعتلاء العرش الكروي، ولكن مع تبديل في هوية أقرب منافسيه وهو نظيره الإسباني (2، +1) الذي تقدّم مركزاً واحداً على حساب فرنسا (3، -1) التي تعثرت في كرواتيا، ليقتنص أبطال أوروبا مركز الوصيف. وبهذا لا تغيير على ثلاثي الصدارة رغم استمرار مزاحمة المنتخب الإنجليزي (4).

وتكتمل قائمة الخمسة الكبار بالبرازيل (5). في هذه الأثناء، يقترب منتخب هولندا ، (6، +1) تدريجياً من خماسي الصدارة بعد أن تجاوز البرتغال (7، -1). أما بلجيكا (8) وإيطاليا (9) وألمانيا (10)، فقد حافظت جميعها على مراكزها في نادي العشرة الكبار، الذي تزاحمها عليه كل من كرواتيا (11، +2) والمغرب (12، +2). من جهته، حقق منتخب المكسيك (17، +2) تقدماً مضطرداً، إثر فوزه مؤخراً بلقب دوري أمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

المنتخب المتصدر الأرجنتين (دون تغيير) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل 0 المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل 0 إجمالي المباريات الملعوبة 245 (58 منها لُعبت خلال عام 2024) المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات تايلاند وفيتنام (8 مباريات لكل منهما) أكبر ارتقاء من حيث النقاط البوسنة والهرسك (+24.16 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز ميانمار (+7 مراكز) أكبر تراجع من حيث النقاط العراق (-29.46 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز غينيا بيساو (-8 مراكز) منتخبات جديدة دخلت التصنيف 0 منتخبات غادرت التصنيف 0 المنتخبات غير المصنفة والمتوقفة عن المنافسة إريتريا

وبفضل أدائه في نفس البطولة القارية وإحرازه المركز الثاني، تقدم منتخب بنما عدة مراكز (33، +3). وينطبق الأمر نفسه على النرويج (38، +5) والتشيك (39، +3)، وساحل العاج (41، +5). أما الأداء اللافت لكل من باراغواي (48، +5) وتونس (49، +3)، فقد سمح لهما باستعادة مركزيهما في قائمة الخمسين الأوائل بعد غياب قصير عنها لعدة أشهر.

وغير بعيد عن أولئك، تأتي سلوفينيا (51، + 4) والبوسنة والهرسك (70، +4)، والغابون (79، +5). وشهدت قائمة التصنيف كذلك تقدماً ملحوظاً لكل من جمهورية قيرغيزستان (103، +4) وفيتنام (109، +5 ) وزيمبابوي (116، +5) وسيراليون (124، +5) والفلبين (146،+4) وإسواتيني (155، +4). إلا أن القفزة الأكبر فيهذا الإصدار كانت من نصيب ميانمار (162، +7).

ولا بدّ من التنويه إلى أن كندا (30، +1) وكوسوفو (97، +2) حققتا في أبريل/نيسان 2025 أفضل تصنيف في تاريخهما. يُرجى النقر هنا للاطلاع على جدول التصنيف الكامل.