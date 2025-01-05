اتحاد ميانمار لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.the-mff.org
العنوان
National Football Training Centre,
Waizayanta Road,
Thuwunna,
Thingankyun,
Township,
YANGON
Myanmar
طرق التواصل
الهاتف: +951/561 539
البريد الإلكتروني:adm_mff@mff-ma.com
فاكس: +951/570 000
التنظيم
الرئيس
زاو زاو
نائب الرئيس الأول
باي فيو تايزة
نائب الرئيس
Htate Kun Naung Myint WAI
Khin Saw OO
الأمين العام بالوكالة
Tun Tun AUNG
أمين الصندوق
ثان زاو
مدير الوسائط والاتصالات
كياو سوي
المدير الفني
Michiteru MITA
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Myo Hlaing WIN
مدرب وطني لفريق السيدات
Uki TETSURO
رئيس لجنة الحكام
Hla TINT
Head/Director of the Referees Department
مين هلا
منسق الحكّام
مين هلا
منسق المباريات داخل الصالات
ياي هتوت تين
أحدث المواضيع من اتحاد ميانمار لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
برنامج FIFA Forward
برنامج FIFA Forward يدعم جنوب شرق آسيا للمساعدة في إطلاق الجيل القادم في كمبوديا
٥ يناير ٢٠٢٥
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣