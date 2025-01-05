FIFA.com

اتحاد ميانمار لكرة القدم

اتحاد ميانمار لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.the-mff.org

العنوان

National Football Training Centre,

Waizayanta Road,

Thuwunna,

Thingankyun,

Township,

YANGON

Myanmar

طرق التواصل

الهاتف: +951/561 539

البريد الإلكتروني:adm_mff@mff-ma.com

فاكس: +951/570 000

التنظيم

الرئيس

زاو زاو

نائب الرئيس الأول

باي فيو تايزة

نائب الرئيس

Htate Kun Naung Myint WAI

Khin Saw OO

الأمين العام بالوكالة

Tun Tun AUNG

أمين الصندوق

ثان زاو

مدير الوسائط والاتصالات

كياو سوي

المدير الفني

Michiteru MITA

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Myo Hlaing WIN

مدرب وطني لفريق السيدات

Uki TETSURO

رئيس لجنة الحكام

Hla TINT

Head/Director of the Referees Department

مين هلا

منسق الحكّام

مين هلا

منسق المباريات داخل الصالات

ياي هتوت تين

تصنيف ميانمار
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ميانمار لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ميانمار لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Cambodia v Malaysia, National Olympic Stadium, Phnom Penh, 2024 ASEAN Championship
برنامج FIFA Forward
برنامج FIFA Forward يدعم جنوب شرق آسيا للمساعدة في إطلاق الجيل القادم في كمبوديا
٥ يناير ٢٠٢٥
ASEAN Football Federation (AFF) Conference | FIFA President Gianni Infantino
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 15: A group photo during the ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA on November 15, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Afriadi Hikmal - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مباحثات مثمرة لتجديد مذكرة التفاهم وتعزيز التعاون بين آسيان وFIFA
١٦ نوفمبر ٢٠٢٣
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
المنظمة
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
HO CHI MINH CITY, VIETNAM - MARCH 28: A group photo during the FIFA Forward 3.0 Workshop for ASEAN Member Associations on March 28, 2023 in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Minh Hoang – FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
اجتماع أعضاء اتحاد الآسيان في فيتنام لورشة عمل برنامج FIFA Forward
٣ أبريل ٢٠٢٣
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