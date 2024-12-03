تأكيد إجراءات وقواعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

تم تقسيم أفضل 32 نادياً في العالم على أربعة أوعية يضمّ كل منها ثمانية فرق

تضمن قواعد القرعة التوازن في التنافس والتنوع في التمثيل الجغرافي

ستجري مراسم القرعة يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 في السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا

أكد FIFA الإجراءات المتعلقة بقرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، والتي ستجري مراسمها في مدينة ميامي الأمريكية يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 في السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا (الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي).

وانطلاقاً من الحرص في الإجراءات على التوازن في التنافس والتنوع في التمثيل الجغرافي خلال مرحلة المجموعات، وأدوار خروج المغلوب (بحسب النتائج)، سيتم تطبيق عدة قواعد أساسية. فقد تم تقسيم الفرق المتأهلة إلى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بحلتها الجديدة، والتي يبلغ عددها 32، إلى أربعة أوعية يضمّ كل منها ثمانية أندية، بحيث تم استخدام ترتيب الأندية في اتحاداتها القارية (والذي تم أخذه بعين الاعتبار خلال مسار التأهل) من أجل تحديد ترتيب كل نادٍ على المستوى القاري والوعاء الذي سيوضع فيه.

يشمل الوعاء رقم 1 الأندية الأربعة الأفضل تصنيفاً من أوروبا، والأندية الأربعة الأفضل تصنيفاً في أمريكا الشمالية. أما الوعاء رقم 2، فيشمل الأندية الثمانية المتبقية من أوروبا. ويتكوّن الوعاء رقم 3 من الناديين الاثنين الأفضل تصنيفاً من كل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالإضافة إلى الناديين المتبقيين من أمريكا الجنوبية. بينما يضمّ الوعاء رقم 4 الناديين المتبقيين من كل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالإضافة إلى ممثل أوقيانوسيا وممثل الدولة المستضيفة (إنتر ميامي).

تقسيم الأندية المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™على أوعية سحب القرعة:

الوعاء رقم1: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جرمان (فرنسا)، فلامينغو (البرازيل)، بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، فلومنينيسي (البرازيل)

الوعاء رقم 2: تشيلسي (إنجلترا)، بروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، أتليتيكو مدريد (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، سالزبورغ (النمسا)

الوعاء رقم 3: الهلال (المملكة العربية السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب)، مونتيري (المكسيك)، ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوغو (البرازيل)

الوعاء رقم 4: أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، العين (الإمارات)، الترجي الرياضي (تونس)، ماميلودي سنداونز (جنوب أفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)

لمحة على قواعد القرعة

سيتم تطبيق عدة قواعد خلال القرعة، بما في ذلك قاعدة عامة بألا تضمّ أي مجموعة ناديين من نفس الاتحاد القاري، باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الممثل بـ12 نادياً في البطولة. ولذلك فإن أربعاً من المجموعات الثمانية ستضمّ فريقين أوروبيين اثنين.

سيتم تطبيق مبدأ ربط فرز الأندية بحسب التصنيف القاري للوعاء رقم 1 عند فرزها على مجموعاتها.

ومن القواعد الأخرى ألا يتم فرز أندية من نفس الاتحاد الوطني ضمن نفس المجموعة، وأن كافة أندية الوعاء رقم 1 ستحصل على المركز الأول في مجموعاتها بحسب نتيجة القرعة. وبسبب جدولة مواعيد المباريات، فإن الناديين الأمريكيين المشاركين (إنتر ميامي وسياتل ساوندرز) سيتم فرزهما في المركز الرابع من المجموعتين الأولى والثانية. هذا وسيخوض إنتر ميامي المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب هارد روك في ميامي يوم الأحد 15 يونيو/حزيران 2025، بينما يلعب ساوندرز مباراته الأولى لاحقاً في نفس اليوم على ملعب لومن فيلد.

كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ 01:58