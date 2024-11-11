ميامي تستضيف قرعة كأس العالم الأندية FIFA في 5 ديسمبر/كانون الأول

ستتعرف نخبة أندية العالم على منافسيها خلال مرحلة المجموعات في البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقاً

ستُنقل مراسم القرعة مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة

سيكون آخر المتأهلين هو الفائز بنهائي كأس ليبرتادوريس يوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024

ستكون أنظار نخبة أندية العالم شاخصة على ميامي يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 إذ تستضيف المدينة الأمريكية مراسم قرعة مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™. تنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) وسيتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة. وبحلول تاريخ إجراء القرعة في الشهر المقبل، ستكون قد حُسمت هوية كافة الأندية الـ32 المتأهلة إلى أكبر مسابقة عالمية للأندية، وسيكون آخر الملتحقين بالركب إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو الفريق الفائز بالمواجهة البرازيلية الخالصة في نهائي كأس ليبرتادوريس والذي سيجمع بين أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويأتي التأهل إلى العرس الكروي العالمي للأندية الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل ليضفي مستوى إضافياً من الإثارة على نهائي البطولة القارية، بحيث يسعى أتليتيكو مينيرو إلى نيل اللقب القاري للمرة الثانية بعد أن حقق هذا الإنجاز للمرة الأولى عام 2013. أما متصدر ترتيب الدوري البرازيلي، بوتافوغو، فسيحاول بذل الغالي والنفيس في سبيل اقتناص لقب أمريكا الجنوبية للمرة الأولى بتاريخه في الموقعة التي تجري قبل خمسة أيام فقط من قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

وكان FIFA قد كشف مؤخراً عن الملاعب الـ12 التي ستستضيف مباريات البطولة، وأكد أن إنتر ميامي هو النادي الذي اقتنص تذكرة التأهل ما قبل الأخيرة (المخصصة للدولة المستضيفة) بفضل أدائه المشرّف في الموسم العادي من الدوري الأمريكي والذي كسر فيه عدة أرقام قياسية. كما تم الإعلان بأن نادي سياتل ساوندرز سيخوض كافة مبارياته في مرحلة المجموعات على ملعب لومن فيلد الصاخب. يُذكر أن البطولة تنطلق على ملعب هارد روك في ميامي يوم الأحد 15 يونيو/حزيران 2025، بينما شهدت شنغهاي الكشف عن أن علامة Hisense ستكون أول شريك للبطولة.