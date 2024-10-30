Hisense شريكاً جديداً لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™

عيَّن FIFA مجموعة Hisense لتكون أول شريك رسمي لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، وذلك على خلفية العلاقة المستمرة بين الطرفين منذ سبع سنوات

أعلن عن هذه الشراكة كل من جياني إنفانتينو رئيس FIFA وجيا شاوكيان رئيس مجموعة Hisense في حفل خاص أُقيم بمدينة شنغهاي

يأتي هذا الاتفاق ليمهد الطريق لمزيد من صفقات الرعاية لمسابقة FIFA الجديدة للأندية، والتي من المقرر الإعلان عنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة

يسر FIFA أن يعلن عن تعيين مجموعة Hisense لتكون أول شريك رسمي لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة، وذلك في صفقة تمثل فصلاً جديداً في العلاقة المستمرة بين الطرفين، علماً أن هذا الإعلان هو الأول ضمن سلسلة من الإعلانات عن صفقات تجارية خاصة بالنسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد أندية كرة القدم.

وقد تم الاحتفاء بهذه الشراكة اليوم خلال حفل خاص أُقيم في برج شنغهاي بحضور كل من جياني إنفانتينو رئيس FIFA، وماتياس غرافستروم أمين عام FIFA، وجيا شاوكيان رئيس مجموعة Hisense. فباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية على الصعيد الدولي، تهدف مجموعة Hisense إلى بناء علامة تجارية من الطراز العالمي مع التركيز باستمرار على كبريات الأحداث الرياضية، إذ تعمل على تطوير استراتيجيتها التسويقية في المجال الرياضي وتسريع وتيرة عمليتها الرامية إلى توسيع دائرة انتشارها عبر العالم، وهو ما ستساهم فيه هذه الشراكة مع بطولة كأس العالم للأندية FIFA™، المسابقة العالمية الأبرز والرائدة لأندية كرة القدم والتي تم إطلاقها بنظام جديد وفي شكل موسع.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال مراسم الإعلان عن اتفاقية الشراكة: "يسعدنا أن نرحب بمجموعة Hisense علامة تجارية رائدة في السوق العالمية، كراعٍ رسمي لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™. ذلك أن التزام Hisense بالابتكار والتكنولوجيا يتماشى تماماً مع الرؤية التي وضعناها لهذه البطولة، التي يشارك فيها أفضل الفِرق الـ 32 من شتى أنحاء العالم في منافسة خالدة تحتفي بلعبتنا الجميلة وفي مسابقة ستُحدث ثورة في كرة القدم على صعيد الأندية".

وتابع: "من شأن هذه الشراكة أن توفر للمشجعين طُرقاً فريدة للانخراط في البطولة والتفاعل معها، داخل الملعب وخارجه، كما ستضع قاعدة متينة لتطور بطولة كأس العالم للأندية FIFA وازدهارها على أساس يقوم على التكنولوجيا والإبداع".

أصبحت شركة Hisense شريكًا لكأس العالم للأندية FIFA 01:29

يُذكر أن أول اتفاق شراكة بين FIFA ومجموعة Hisense يعود إلى عام 2017، عندما أصبحت هذه الشركة التي تتخذ من الصين مقراً لها أول علامة تجارية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية تتولى رعاية بطولة كأس العالم FIFA، علماً أن أنشطة مجموعة Hisense تتوزع على أكثر من 160 دولة، إذ تسعى الشركة جاهدة إلى تطوير منتجاتها بشكل قائم على الذكاء التكنولوجي وعلى نحو يراعي الاعتبارات البیئیة، من أجهزة التلفاز العادية وتلك التي تعمل بالليزر إلى مكيفات الهواء والثلاجات. ذلك أن التزام مجموعة Hisense بالمساهمة في إنجاح بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ من خلال دورها في هذه الشراكة يأتي ليؤكد على رؤيتها الطموحة التي تتوخى من خلالها تقريب المشجعين من قلب الحدث أكثر من أي وقت مضى.

اختيار شركة Hisense شريكًا رسميًا لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ Previous 01 / 08 Group photo at the FIFA Club World Cup 2025 Hisense Partnership Announcement 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Hisense Group Chairman Jia Shaoqian 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA Club World Cup 2025 Hisense Partnership Announcement 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Hisense Group Chairman Jia Shaoqian 05 / 08 FIFA President Gianni Infantino and Hisense Group Chairman Jia Shaoqian 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA Club World Cup 2025 Hisense Partnership Announcement 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino shakes hands with Hisense Group Chairman Jia Shaoqian 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino during the FIFA Club World Cup 2025 Hisense Partnership Announcement Next

من جهته، قال جيا شاوكيان، رئيس مجموعة Hisense: "نحن فخورون بأن نكون شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA، التي ستجمع بين كبرى الأندية من جميع الاتحادات القارية الستة في منافسة بين الأبطال ومسابقة من الطراز الرفيع، حيث سيكون عنوانها التميز، وهو ما يتماشى تماماً مع ما تسعى إليه مجموعة Hisense في طموحها نحو التحلي بروح الأبطال وفي هدفها المتمثل في بناء علامة تجارية من الطراز العالمي".

وتابع: "باعتبارها جهة رائدة في أجهزة تلفاز الذكاء الاصطناعي، تمثل سلسلة Hisense الأحدث الخيار المثالي لكأس العالم للأندية FIFA. فالأساس التقني لأجهزة التلفاز الذكية من Hisense هو طراز Xinghai الكبير الذي تم تطويره بشكل مستقل، ويدعم عملية التحديث الذكية المستمرة في فئات مختلفة من التطبيقات، وهو ما يرفع من مستوى تجربة المستخدِم والتنافسية في السوق. وبفضل تعاوننا مع FIFA، ستقدم مجموعة Hisense أفضل تجربة للجماهير في مختلف أنحاء المعمورة خلال بطولة كأس العالم للأندية".

ويؤكد هذا التعاون التزام مجموعة Hisense بالابتكار التكنولوجي كما يعكس رؤيتها المتمثلة في السعي إلى تعزيز جودة حياة الناس من خلال التكنولوجيا التي تركز على المستخدم والمنتجات ذات الجودة الفائقة، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، حيث ستكون أجهزة تلفاز Hisense حاضرة بقوة أثناء البطولة، وهي التي تمثل أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال، علماً أنها ستُستخدَم في غرفة تشغيل الفيديو (VOR) وكذلك في شاشات العرض المحيطة بأرضية الميدان.