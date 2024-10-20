نادي إنتر ميامي يلتحق بركب المتأهلين إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™ عقب التتويج بلقب "درع المشجعين" بالدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2024

يأتي تأهل نادي إنتر ميامي عقب أدائه الرائع خلال منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم

سيفتتح طائري البلشون بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ على أرضية ملعب هارد روك في مدينة ميامي يوم الأحد الموافق 15 يونيو/حزيران 2025

حتى الآن تم تأكيد مشاركة 31 نادياً من أصل 32

أصبح نادي إنتر ميامي هو النادي ما قبل الأخير الذي يحجز مقعداً ضمن منافسات كأس العالم للأندية FIFA™ في نسخته الجديدة بعد إحراز لقب "درع المشجعين" بالدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2024، حيث أتى التتويج بعد التأكد من أنه أفضل فريق في موسم 2024 بالدوري الأمريكي لكرة القدم. ويتأهل نادي إنتر ميامي باعتباره مُمثلاً للبلد المُضيف بناءً على مشواره الرائع والمستقر خلال 34 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم والذي شهد حسم الدرع لصالح الفريق قبل مباراتين من نهاية المسابقة. سيخوض نادي إنتر ميامي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ في بلدته ميامي بصفته فريق البلد المُضيف. تمكن نادي إنتر ميامي، الذي يحمل شارة قيادته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم FIFA™، من تحطيم الرقم القياسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد هذا العام، إذ أنهى الفريق موسم 2024 بحصده 74 نقطة بعد أن حقق 22 انتصاراً وثمانية تعادلات، بينما لم يتلق سوى أربع هزائم فحسب، وذلك في الفترة من فبراير/شباط إلى أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أعلن جياني إنفانتينو رئيس FIFA عن هذا الخبر خلال مراسم احتفال المشجعين والفريق عقب مباراة إنتر ميامي الأخيرة في موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم أمام فريق نيو إنجلاند ريفولوشن على أرضية ملعب تشيس في مدينة فورت لاودردال يوم السبت (بالتوقيت المحلي).

خطاب رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال إعلان بطولة كأس العالم للأندية في ميامي 01:42

قال رئيس FIFA: "الجميع يعلم مدى عشق مدينة ميامي لكرة القدم وكيف أن نادي إنتر ميامي يحظى بدعم من جميع أنحاء ولاية فلوريدا وخارجها بفضل كرة القدم المميزة التي يقدمونها". وأضاف "أهنئكم بمناسبة تتويجكم الرائع بلقب "درع المشجعين" لعام 2024. لقد برهنتم على أنكم أفضل نادٍ على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الكروية. "وعليه، فإنني أفخر بإعلان أنكم كأحد أفضل الأندية في العالم تستحقون المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA 2025 في نسخته الجديدة باعتباركم نادي البلد المُضيف الذي يُمثل الولايات المتحدة الأمريكية."

كما أكد رئيس FIFA بحضور رابطة المشجعين لا فاميليا والعديد من المشجعين العاشقين للنادي أن بطولة كأس العالم للأندية العام المُقبل ستُقام في مدينة السحر (ميامي). وأضاف إنفانتينو: "نتطلع إلى استضافة المباراة الافتتاحية في ميامي يوم الأحد 15 يونيو\حزيران 2025." "ولا شك أنه سيكون احتفالاً رائعاً لكرة القدم العالمية حيث تضم البطولة أفضل 32 نادياً على مستوى العالم، وتُتيح فرصة جديدة للأندية واللاعبين والمدربين والمشجعين في آنٍ واحد ليروا قصصهم وإنجازاتهم للعالم".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال إعلان بطولة كأس العالم للأندية في ميامي Previous 01 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks 02 / 12 FIFA President Gianni Infantino arrives for the MLS match Inter Miami CF v New England Revolution 03 / 12 FIFA President Gianni Infantino attends the MLS match Inter Miami CF v New England Revolution 04 / 12 FIFA President Gianni Infantino watches the MLS match Inter Miami CF v New England Revolution 05 / 12 FIFA President Gianni Infantino watches Inter Miami CF co-owner David Beckham speaking 06 / 12 FIFA President Gianni Infantino shakes hands with Inter Miami CF forward Lionel Messi 07 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks alongside Inter Miami CF co-owner Jorge Mas 08 / 12 FIFA President Gianni Infantino congratulates Inter Miami CF forward Luis Suárez 09 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks 10 / 12 FIFA President Gianni Infantino congratulates Inter Miami CF midfielder Benjamin Cremaschi 11 / 12 FIFA President Gianni Infantino poses for a selfie 12 / 12 FIFA President Gianni Infantino applauds Next

ومع تأكد مشاركة نادي إنتر ميامي، يكون قد تم تحديد 31 نادياً من أصل 32 مُشاركاً في كأس العالم للأندية FIFA 2025. وسيتم تحديد هوية الفريق الحائز على المقعد المتبقي بناءً على نتيجة المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس 2024 والتي ستُقام في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مدينة بوينس آريس، الأمر الذي يضمن معرفة الأندية المشاركة بالكامل وذلك قبل إجراء القرعة في ديسمبر/كانون الأول 2024. لا يزال الأمل قائماً لدى أربعة أندية بارزة من أمريكا الجنوبية في الانضمام إلى البطولة في الولايات المتحدة العام المُقبل.