العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA جمهورية الدومينيكان 2024

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السبت 19 أكتوبر 2024, 08:30
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اشتعال السباق على آخر مكان لأمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

  • مكان واحد متبقٍ لفرق الكونميبول في أكثر بطولات كرة القدم للأندية شمولاً على مستوى العالم

  • واحد من بين أربعة أندية سيضمن مكاناً في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

  • 32 فريقاً يمثلون جميع الاتحادات القارية العالمية الستة سيتنافسون على لقب بطل العالم لكرة القدم للأندية في 12 ملعباً في الولايات المتحدة العام المقبل

اقتربت التشكيلة المكونة من 32 فريقاً في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، وهي البطولة الأكثر شمولاً على الإطلاق على مستوى العالم، خطوة أخرى نحو الاكتمال هذا الشهر مع اقتراب بطولة كونميبول ليبرتادوريس 2024 من ذروتها المثيرة.

تأهلت خمسة فرق من أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™، مما يعني أنه لم يتبق سوى مكان واحد فقط، وثلاثة من الأندية الأربعة التي لا تزال في بطولة كونميبول ليبرتادوريس 2024 لديها فرصة للفوز بها. يمكن لنادي أوليمبيا الباراجوياني التأهل أيضاً إذا سارت النتائج في صالحه.

يمكن لأحد المتأهلين إلى نصف النهائي، ريفر بليت الأرجنتيني، أن يطمئن على مكانه بين النخبة العالمية لكرة القدم في الولايات المتحدة العام المقبل، لأن تواجده مضمون من خلال مسار التصنيف. لكن لا يزال تأثير عملاق بوينس آيرس كبيراً على جيرانه القاريين الذين سينضمون إليه في البطولة.

Atletico Mineiro players celebrate

وسيواجه ريفر فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي في ذهاب دور الثمانية يوم 22 أكتوبر. إذ خرج الفريق منتصراً بعد مباراة الإياب على أرضه بعد أسبوع، سيحافظ على آماله في الفوز باللقب القاري الخامس له، وهو إنجاز يأمل نادي أوليمبيا الباراغوياني أن يحققه ريفر.

إذا فاز ريفر باللقب بعد المباراة النهائية في بوينس آيرس في 30 نوفمبر، فسوف يسافر إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™ كبطل لأمريكا الجنوبية. سيؤدي ذلك إلى ترك المركز المؤهل إلى النهائيات الذي هو حالياً من نصيب ريفر إلى أوليمبيا. لكن إذا لم يتأهل ريفر إلى النهائي، فإن آمال أوليمبيا ستنتهي في نهاية أكتوبر.

Penarol's defender Maximiliano Olivera celebrates

سيضع ذلك فريق أتلتيكو مينيرو في النهائي في مواجهة الفائز بين فريقي بينيارول (أوروغواي) وبوتافوغو دي فوتبول إي ريغاتاس (البرازيل)، اللذين سيلعبان مباراة الذهاب في البرازيل يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول على أن تكون مباراة الإياب بعد أسبوع. أي من هذه الفرق الثلاثة سيفوز باللقب سيحجز أيضاً المكان المخصص لبطل كونميبول ليبرتادوريس 2024 في كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

Botafogo players celebrate

بعد فوز كل منهم بلقب واحد من الألقاب الثلاثة السابقة في أمريكا الجنوبية، ضمن الثلاثي البرازيلي بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي المشاركة في البطولة الجديدة والمثيرة التي ستشهد إقامة 63 مباراة في 12 ملعباً أمريكياً في الفترة ما بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025. على الرغم من عدم مشاركته هذا العام في كونميبول ليبرتادوريس، إلا أن بوكا جونيورز، الغريم المحلي الكبير لريفر، قد حصل على أحد المركزين المتاحين للتأهل عبر مسار التصنيف بالنظر لنتائجه الجيدة في المسابقة والتي استمرت طوال فترة التصفيات التي تمتد لأربع سنوات.

DOHA, QATAR - FEBRUARY 11: A detailed view of the FIFA Club World Cup trophy prior to the FIFA Club World Cup Qatar 2020 Final between FC Bayern Muenchen and Tigres UANL at the Education City Stadium on February 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA.COM
التصنيف القاري لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

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