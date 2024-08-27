FIFA يعلن عن اختيار 12 ملعباً لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التاريخية

صرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "ستُقام فعاليات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 على ‏12 ملعباً رائعاً، حيث سيُكتّب فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمي بأقدام أعظم اللاعبين من أفضل 32 نادياً في العالم"

سيتم تتويج بطل كأس العالم للأندية الرسمي في ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي في 13 يوليو\تموز2025

ستنطلق البطولة يوم الأحد 15 يونيو\حزيران 2025 لتبدأ معها متعة لا تُفوّت من كرة القدم العالمية لمدة 29 يوماً

أكد FIFA اختيار 12 ملعباً في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ حيث سيتنافس 32 فريقاً من أفضل الأندية على مستوى العالم للفوز بلقب كأس العالم للأندية الرسمي والوحيد من FIFA.

ستنطلق البطولة يوم الأحد 15 يونيو\حزيران 2025، وستؤدي كل الطرق إلى ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي يوم الأحد الموافق 13 يوليو/تموز 2025 حيث سيشهد تتويج أبطال كأس العالم للأندية FIFA 2025™، وذلك قبل أكثر من عام من استضافة نهائي كأس العالم FIFA 26 ™.

ينضم إلى هذا الملعب 11 ملعباً آخر وهم: ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)، وملعب بنك أمريكا (شارلوت)، وملعب تي كيو إل (سينسيناتي)، وملعب روز بول (لوس أنجلوس)، وملعب هارد روك (ميامي)، وملعب جيوديس بارك (ناشفيل)، وملعب كامبينغ وورلد (أورلاندو)، وملعب إنتر آند كو (أورلاندو)، وملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)، وملعب لومن فيلد (سياتل)، وملعب أودي فيلد (واشنطن العاصمة).

12 ملعباً تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التاريخية Previous 01 / 12 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 02 / 12 Bank of America Stadium (Charlotte) 03 / 12 TQL Stadium (Cincinnati) 04 / 12 Rose Bowl Stadium (Los Angeles) 05 / 12 Hard Rock Stadium (Miami) 06 / 12 GEODIS Park (Nashville) 07 / 12 MetLife Stadium (New York New Jersey) 08 / 12 Camping World Stadium (Orlando) 09 / 12 Inter&Co Stadium (Orlando) 10 / 12 Lincoln Financial Field (Philadelphia) 11 / 12 Lumen Field (Seattle) 12 / 12 Audi Field (Washington, D.C.) Next

وقد صرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مهرجان غلوبال سيتيزن بسنترال بارك بنيويورك: "إن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية على وجه الأرض، وفي عام 2025 ستنطلق حقبة جديدة لكرة القدم للأندية عندما يستضيف FIFA أعظم وأشمل وأكثر مسابقات الأندية العالمية استحقاقاً هنا في الولايات المتحدة". بينما أعلنَ في الوقت ذاته عن تعاون FIFA الجديد لمدة أربع سنوات مع غلوبال سيتيزن لحشد جماهير كرة القدم على مستوى العالم للمساعدة في القضاء على الفقر المدقع وتوفير التعليم لملايين الأطفال.

وأضاف السيد إنفانتينو: "ستُقام فعاليات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 على ‏12 ملعباً رائعاً، حيث سيُكتّب فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمي بأقدام أعظم اللاعبين من أفضل 32 نادياً في العالم". "إن مسابقة FIFA الجديدة هذه هي المثال الحقيقي الوحيد في كرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم للتضامن الحقيقي والشمولية، حيث تسمح لأفضل الأندية من أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا باللعب ضد القوى الكبيرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية في كأس العالم الجديدة المذهلة والذي ستؤثر بشكل كبير على تطوير ونمو كرة القدم والمواهب في الأندية على الصعيد العالمي."

"هذا الأمر يتعلق بالفرصة والأمل لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وأيضاً يتعلق بالمكانة وكرة القدم الحقيقية لأولئك الذين يجعلون رياضتنا تتألق. وأتقدم بالشكر إلى الجميع. لن يتم التمييز ضد أي شخص أبداً، فالجميع مرحب بهم. وهذه هي الروح الحقيقية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA الجديدة. "

"لقد كان من دواعي الشرف أن نعلن عن هذه البطولة الهامة أمام جمهور هائل ومتحمس في مهرجان غلوبال سيتيزن هنا في نيويورك." واختتم رئيس FIFA حديثه قائلاً: "سيحدث عشاق الأندية الـ 32 المتنافسة ضجيجاً مماثلاً في بطولة كأس العالم للأندية FIFA في العام المقبل عندما نقدمها إلى العالم."

كأس العالم للأندية FIFA 2025™ 01:58

مع اقتراب موعد إجراء القرعة في شهر ديسمبر\كانون الأول، لا يزال هناك فريقان من أصل 32 فريقاً لم يتأكد تأهلهما: أحدهما من قارة أمريكا الجنوبية، والآخر يمثل الدولة المضيفة للبطولة. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن قرعة البطولة، التي ستشهد تقسيم أفضل 32 نادياً في العالم إلى ثماني مجموعات مثيرة تضم كل منها أربعة أندية، في الوقت المناسب. سيتم نشر جدول مباريات البطولة قريباً بعد إجراء القرعة.