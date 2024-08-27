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السبت 28 سبتمبر 2024, 22:25
المنظمة

FIFA يعلن عن اختيار 12 ملعباً لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التاريخية

  • صرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "ستُقام فعاليات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 على ‏12 ملعباً رائعاً، حيث سيُكتّب فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمي بأقدام أعظم اللاعبين من أفضل 32 نادياً في العالم"

  • سيتم تتويج بطل كأس العالم للأندية الرسمي في ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي في 13 يوليو\تموز2025

  • ستنطلق البطولة يوم الأحد 15 يونيو\حزيران 2025 لتبدأ معها متعة لا تُفوّت من كرة القدم العالمية لمدة 29 يوماً

أكد FIFA اختيار 12 ملعباً في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ حيث سيتنافس 32 فريقاً من أفضل الأندية على مستوى العالم للفوز بلقب كأس العالم للأندية الرسمي والوحيد من FIFA.

ستنطلق البطولة يوم الأحد 15 يونيو\حزيران 2025، وستؤدي كل الطرق إلى ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي يوم الأحد الموافق 13 يوليو/تموز 2025 حيث سيشهد تتويج أبطال كأس العالم للأندية FIFA 2025، وذلك قبل أكثر من عام من استضافة نهائي كأس العالم FIFA 26 ™.

The 12 stadiums in the United States that will stage matches at the new FIFA Club World Cup 2025™

Host Cities of the FIFA Club World Cup 2025™

ينضم إلى هذا الملعب 11 ملعباً آخر وهم: ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)، وملعب بنك أمريكا (شارلوت)، وملعب تي كيو إل (سينسيناتي)، وملعب روز بول (لوس أنجلوس)، وملعب هارد روك (ميامي)، وملعب جيوديس بارك (ناشفيل)، وملعب كامبينغ وورلد (أورلاندو)، وملعب إنتر آند كو (أورلاندو)، وملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)، وملعب لومن فيلد (سياتل)، وملعب أودي فيلد (واشنطن العاصمة).

12 ملعباً تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التاريخية

01/12

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

02/12

Bank of America Stadium (Charlotte)

وقد صرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مهرجان غلوبال سيتيزن بسنترال بارك بنيويورك: "إن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية على وجه الأرض، وفي عام 2025 ستنطلق حقبة جديدة لكرة القدم للأندية عندما يستضيف FIFA أعظم وأشمل وأكثر مسابقات الأندية العالمية استحقاقاً هنا في الولايات المتحدة". بينما أعلنَ في الوقت ذاته عن تعاون FIFA الجديد لمدة أربع سنوات مع غلوبال سيتيزن لحشد جماهير كرة القدم على مستوى العالم للمساعدة في القضاء على الفقر المدقع وتوفير التعليم لملايين الأطفال.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 28: (L-R) Gianni Infantino, Hugh Jackman, Gayle King, Hugh Evans, and DJ Khaled speak onstage during the Global Citizen Festival 2024 in Central Park on September 28, 2024 in New York City. (Photo by Noam Galai/Getty Images for Global Citizen)
التأثير الاجتماعي
FIFA وغلوبال سيتيزن يوحدان جهودهما قبل كأس العالم FIFA 26™

وأضاف السيد إنفانتينو: "ستُقام فعاليات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 على ‏12 ملعباً رائعاً، حيث سيُكتّب فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمي بأقدام أعظم اللاعبين من أفضل 32 نادياً في العالم". "إن مسابقة FIFA الجديدة هذه هي المثال الحقيقي الوحيد في كرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم للتضامن الحقيقي والشمولية، حيث تسمح لأفضل الأندية من أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا باللعب ضد القوى الكبيرة في أوروبا وأمريكا الجنوبية في كأس العالم الجديدة المذهلة والذي ستؤثر بشكل كبير على تطوير ونمو كرة القدم والمواهب في الأندية على الصعيد العالمي."

"هذا الأمر يتعلق بالفرصة والأمل لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وأيضاً يتعلق بالمكانة وكرة القدم الحقيقية لأولئك الذين يجعلون رياضتنا تتألق. وأتقدم بالشكر إلى الجميع. لن يتم التمييز ضد أي شخص أبداً، فالجميع مرحب بهم. وهذه هي الروح الحقيقية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA الجديدة. "

"لقد كان من دواعي الشرف أن نعلن عن هذه البطولة الهامة أمام جمهور هائل ومتحمس في مهرجان غلوبال سيتيزن هنا في نيويورك." واختتم رئيس FIFA حديثه قائلاً: "سيحدث عشاق الأندية الـ 32 المتنافسة ضجيجاً مماثلاً في بطولة كأس العالم للأندية FIFA في العام المقبل عندما نقدمها إلى العالم."

مع اقتراب موعد إجراء القرعة في شهر ديسمبر\كانون الأول، لا يزال هناك فريقان من أصل 32 فريقاً لم يتأكد تأهلهما: أحدهما من قارة أمريكا الجنوبية، والآخر يمثل الدولة المضيفة للبطولة. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن قرعة البطولة، التي ستشهد تقسيم أفضل 32 نادياً في العالم إلى ثماني مجموعات مثيرة تضم كل منها أربعة أندية، في الوقت المناسب. سيتم نشر جدول مباريات البطولة قريباً بعد إجراء القرعة.

يمكن للجماهير زيارة موقع FIFA.com/tickets للتسجيل للحصول على معلومات حول تذاكر وضيافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025.

DOHA, QATAR - FEBRUARY 11: A detailed view of the FIFA Club World Cup trophy prior to the FIFA Club World Cup Qatar 2020 Final between FC Bayern Muenchen and Tigres UANL at the Education City Stadium on February 11, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA.COM
التصنيف القاري لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

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