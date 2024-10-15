الرئيس إنفانتينو يُعلن إقامة ست من مباريات كأس العالم للأندية FIFA 2025 على ملعب لومن فيلد بسياتل

أكد رئيس FIFA أن سياتل ساوندرز سيخوض على أرضه مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات

سيستضيف ملعب لومن فيلد ثلاث مباريات أخرى في البطولة التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً

يُعد ملعب مدينة سياتل من بين الملاعب الـ 12 التي ستكون مسرحاً لمباريات النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية

سيخوض نادي سياتل ساوندرز جميع مبارياته الثلاث ضمن مرحلة مجموعات كأس العالم للأندية 2025 FIFA على ملعبه المعتاد لومن فيلد، الذي سيستضيف في الإجمال ست مباريات ضمن النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد أندية كرة القدم.

فخلال زيارة قام بها إلى ملعب مدينة سياتل المُطلة على الساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، أكد رئيس FIFA جياني إنفانتينو أن ساوندرز سيلعب على أرضه وبين جماهيره مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات ضمن البطولة التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً، علماً أنه تأهل إلى النسخة الافتتاحية من هذه المسابقة العالمية الرائدة باعتباره بطل نسخة 2022 لدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

ومن المقرر أيضاً أن يستضيف لومن فيلد ثلاث مباريات أخرى في البطولة التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً، حيث من المقرر أن تنطلق المنافسات يوم الأحد 15 يونيو/حزيران 2025، على أن تُختتم بإجراء المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك نيو جيرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025.

وقال رئيس FIFA من أحد مدرجات لومن فيلد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 69000 متفرجاً، والذي يشتهر بأجوائه المليئة بالإثارة والشغف والحماس: "ستُقام في هذا الملعب ست مباريات خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA، علماً أن سياتل ساوندرز سيخوض هنا مبارياته الثلاث ضمن مرحلة المجموعات، ولذا، فإننا نريد أن نسمع بعض الصخب، حيث نريد أن يُحطم مشجعو سياتل ساوندرز الرقم القياسي للصخب الجماهيري في هذا الملعب خلال كأس العالم للأندية FIFA العام المقبل".

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