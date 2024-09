Living Football - COVID-19-Hilfsplan Episode

Im Juli 2020 lancierte die FIFA einen beispiellosen COVID-19-Hilfsplan, um allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden Sicherheit und Unterstützung zu bieten, die aufgrund der COVID-19-Pandemie mit erheblichen Beeinträchtigungen konfrontiert waren. Insgesamt stellte die FIFA 1,5 Milliarden USD zur Verfügung, die in den vergangenen zwei Jahren von über 200 FIFA-Mitgliedsverbänden zum Schutz des Fussballs und der Fussballer in ihrem Land und zur Sicherung einer sicheren Zukunft für den Sport genutzt wurden. Diese Mittel wurden auf der ganzen Welt verteilt, da jeder Mitgliedstaat während der Pandemie vor einzigartigen Herausforderungen steht, die maßgeschneiderte Lösungen erfordern. Der FIFA COVID-19-Hilfsplan hat es den Ländern ermöglicht, diese Herausforderungen direkt anzugehen. Zwei Jahre nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) COVID-19 zur weltweiten Pandemie erklärt hatte, hat die FIFA einen Bericht veröffentlicht, um die Entschlossenheit und Initiative der Fussballwelt angesichts dieser beispiellosen Herausforderung hervorzuheben. In der neuesten Folge von "Living Football" berichtet der Medizinische Direktor der FIFA, Andy Massey, wie die FIFA auf diese beispiellose Phase der Geschichte reagiert hat.