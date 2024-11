Living Football: Halbautomatische Abseitstechnologie

In der aktuellen Episode von "Living Football" werfen wir einen genaueren Blick auf die halbautomatische Abseitstechnologie, die bei der FIFA Fussball-WM Katar 2022™ zum Einsatz kommen wird. Pierluigi Collina, der Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission, und Johannes Holzmüller, der Leiter der FIFA-Abteilung Fussballtechnologie und Innovationen, erklären, wie die Technologie auf der größten Fussballbühne der Welt dem VAR-Team und den Offiziellen auf dem Spielfeld helfen wird, schnellere, präzisere und reproduzierbarere Abseitsentscheidungen zu treffen. Anschließend reisen wir nach Südsudan, wo die FIFA im Februar 2022 in Zusammenarbeit mit dem Fussballverband von Südsudan ein Pilotprojekt gestartet hat: Menstruationshygiene und Bildung für Fussball spielende Mädchen und Frauen. In Südsudan haben 70 Prozent aller Mädchen und Frauen keinen Zugang zu Hygieneprodukten wie Binden oder Tampons.