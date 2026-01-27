Fédération Internationale de Football Association (FIFA) FIFA-Strasse 20 8044 Zürich Schweiz

Die Fédération Internationale de Football Association („FIFA“, „wir“, „uns“) stellt Ihnen ihre Websites („FIFA-Websites“), Apps („FIFA-Apps“), ihre Ticketingplattform („FIFA-Ticketingplattform“) und andere digitale Dienste, Inhalte und Software („Leistungsangebot“) zur Verfügung (kollektiv als „digitale Plattformen der FIFA“ bezeichnet). Die folgenden Nutzungsbedingungen und alle hierin genannten Dokumente („Nutzungsbedingungen“) finden auf sämtliche digitalen Plattformen der FIFA Anwendung, vorbehaltlich anderslautender Regelungen für eine bestimmte digitale Plattform der FIFA.

1. ANNAHME DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1.1 Durch Zugriff, Download, Installation oder Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA bekunden Sie („Benutzer“, „Sie“), unabhängig davon, ob Sie ein registrierter Benutzer werden oder nicht, Ihr Einverständnis mit diesen Nutzungsbedingungen sowie deren Kenntnisnahme und Verständnis.

1.2 Wir behalten uns das Recht vor, die Nutzungsbedingungen nach eigenem Ermessen jederzeit anzupassen, zu erweitern oder auf andere Weise zu verändern. Sie müssen die Nutzungsbedingungen unter de.fifa.com/legal/terms-of-service regelmässig konsultieren, um sich über etwaige Änderungen zu informieren.

1.3 Durch Ihre Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Bekanntgabe neuer oder überarbeiteter Nutzungsbedingungen auf den digitalen Plattformen der FIFA für Sie eine angemessene und geeignete Benachrichtigung aller Überarbeitungen und Änderungen darstellt. Die weitere Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA nach solchen Änderungen oder nach einer ausdrücklichen Anerkennung der neuen Nutzungsbedingungen beim Anmelden bei den digitalen Plattformen der FIFA gelten als Einverständniserklärung mit den Änderungen.

1.4 Die Nutzung bestimmter Leistungsangebote der FIFA kann in Abhängigkeit von dem jeweiligen Leistungsangebot besonderen Nutzungsbedingungen unterliegen. Durch die Nutzung derartiger Angebote erklären Sie Ihr Einverständnis mit den dafür geltenden Nutzungsbedingungen. Bei Widersprüchen zwischen diesen Nutzungsbedingungen und solchen spezifischen Nutzungsbedingungen gelten in Bezug auf das jeweils betroffene Leistungsangebot die spezifischen Nutzungsbedingungen.

1.5 Diese Nutzungsbedingungen regeln auch den Zugang und die Nutzung der FIFA-Ticketingplattform, die Teil der FIFA-Website ist. Diese Nutzungsbedingungen finden keine Anwendung auf den Kauf, den Verkauf oder den Weiterverkauf von Tickets und/oder ticketbezogenen Produkten, die separat durch die anwendbaren Bedingungen geregelt werden. Sie anerkennen hiermit, dass allein die Registrierung zur Nutzung oder die Nutzung der FIFA-Ticketingplattform weder die Verfügbarkeit von oder Ihren Anspruch auf den Kauf von Tickets und/oder ticketbezogenen Produkten garantiert.

2. IHRE ANMELDUNGSVERPFLICHTUNGEN

2.1 Bestimmte Bereiche der Website sind anmeldepflichtig („Bereiche mit Zugangsbeschränkung“). Für ihre Nutzung ist eine Registrierung erforderlich. Durch Ihre Registrierung erklären und versichern Sie, dass: i) Sie gemäss diesen Nutzungsbedingungen berechtigt sind, ein Benutzerkonto zu führen und ii) die von Ihnen im Rahmen des Registrierungsvorgangs angegebenen Informationen richtig und wahrheitsgetreu sind. Die Eröffnung und Nutzung von Benutzerkonten sind zulässig für: i) Einzelpersonen, die mindestens 18 Jahre alt sind oder nach den Gesetzen des Landes, in dem sie ansässig sind, volljährig sind, sofern dieses Alter 18 Jahre übersteigt, ii) Personen, deren Registrierung ihre Eltern oder gesetzlichen Vertreter zugestimmt haben, sofern es sich bei ihnen nach den Gesetzen des Landes, in dem sie ansässig sind, um Minderjährige handelt, und iii) Personen, die berechtigt sind, im Namen einer Organisation oder eines Unternehmens zu handeln, um den Zugriff auf und die Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA zu ermöglichen.

2.2 In Bezug auf die Nutzung der Bereiche mit Zugangsbeschränkung erklären Sie: i) wahrheitsgetreue, richtige, aktuelle und vollständige Angaben zu Ihrer Person („Registrierungsdaten”) nach der Vorgabe des Anmeldeformulars zu machen und ii) diese Registrierungsdaten gegebenenfalls zu aktualisieren und zu pflegen, damit sie wahrheitsgetreu, richtig, aktuell und vollständig bleiben. Falls Sie Angaben machen, die nicht wahrheitsgetreu, richtig, aktuell und vollständig sind, oder die FIFA Grund zu der Annahme hat, dass Sie nicht wahrheitsgetreue, richtige, aktuelle und vollständige Angaben gemacht haben könnten, oder falls die FIFA aus anderen berechtigten Gründen der Meinung ist, dass Sie gegen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verstossen haben, hat die FIFA das Recht, Ihr Benutzerkonto zu sperren oder zu kündigen und Ihnen jede derzeitige oder künftige Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA (oder Teilen davon) zu verweigern.

2.3 Zur Nutzung der FIFA-Apps benötigen Sie ein Benutzerkonto für den Google Play Store, der sich im Besitz von Google Inc. befindet und von Google Inc. betrieben wird, oder eine Apple-ID für den Apple App Store, der sich im Besitz von Apple Inc. befindet und von Apple Inc. betrieben wird. Die Nutzung des Google Play Store wird durch eine verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Google Inc. geregelt, die aus den Nutzungsbedingungen für Google (zu finden unter policies.google.com/terms), den Nutzungsbedingungen für den Google Play Store (zu finden unter play.google.com/about/play-terms) und den Google Play Store Business and Program Policies (zu finden unter play.google.com/about/play-terms) (kollektiv als „Google-Nutzungsbedingungen“ bezeichnet) besteht. Die Nutzung des Apple App Store wird durch eine verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Apple Inc. geregelt, die aus den Nutzungsbedingungen für die Apple-Website (zu finden unter www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html), den Verkaufsbedingungen des iTunes Store und den Apple-Medienbedingungen (zu finden unter www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/jm/terms.html#SERVICE) (kollektiv als „Apple-Nutzungsbedingungen“ bezeichnet) besteht.

2.4 Sie dürfen die FIFA-App nicht nutzen und nicht darauf zugreifen, wenn Sie mit den Google-Nutzungsbedingungen oder den Apple-Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind. Im Falle von Widersprüchen mit den Google-Nutzungsbedingungen oder den Apple-Nutzungsbedingungen haben diese Nutzungsbedingungen Vorrang.

3. BENUTZERKONTO, PASSWORT UND SICHERHEIT

3.1 Bei Abschluss des Registrierungsverfahrens erhalten Sie ein Passwort und eine Benutzerkontobezeichnung (wie in den Abschnitten 2.1 und 2.2 dieser Nutzungsbedingungen beschrieben). Sie sind verpflichtet, Ihr Passwort und Benutzerkonto vertraulich zu behandeln. Sie haften zudem für alle Handlungen, die unter Ihrem Passwort oder Benutzernamen erfolgen.

3.2 Sie verpflichten sich hiermit: i) die FIFA sofort über jede unbefugte Verwendung Ihres Passworts oder Benutzerkontos und andere Sicherheitsverstösse zu benachrichtigen und ii) dafür zu sorgen, dass Sie Ihr Benutzerkonto am Ende jeder Sitzung ordnungsgemäss schliessen. Die FIFA haftet nicht für Verluste und Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie gegen Bestimmungen dieses Abschnitts 3 verstossen.

3.3 Die FIFA ist nach eigenem Ermessen, einschliesslich bei einem Verstoss Ihrerseits gegen diese Nutzungsbedingungen, jederzeit mit oder ohne Mitteilung befugt: i) Ihren Zugang (eingeschränkt oder nicht) zu den digitalen Plattformen der FIFA vollständig oder teilweise zu sperren und ii) Ihr Benutzerkonto und alle zugehörigen Informationen und Dateien dieser Konten sowie Ihre Nutzerbeiträge zu deaktivieren oder zu löschen (gemäss nachfolgender Definition). In einem solchen Fall kann auch Ihr Zugriff auf Inhalte (gemäss nachfolgender Definition) gesperrt werden.

3.4 Das Kündigungsrecht der FIFA im Sinne von Abschnitt 3.3 berührt keinerlei Rechte und Pflichten, die für Sie gelten, weil Sie eine Transaktion zum Kauf von Tickets und/oder anderen ticketbezogenen Produkten auf der FIFA-Ticketingplattform abgeschlossen haben. Sie anerkennen und erklären sich hiermit damit einverstanden, dass sämtliche für einen derartigen Kauf von Tickets und/oder ticketbezogenen Produkten geltenden Bedingungen uneingeschränkt gültig bleiben, ungeachtet der Ausübung des in Abschnitt 3.3 definierten Kündigungsrechts durch die FIFA.

4. BEAUFSICHTIGUNG VON KINDERN

Der FIFA liegen die Sicherheit und der Schutz der Privatsphäre aller Nutzer am Herzen, ganz besonders solcher, die nach den Gesetzen des Landes, in dem sie ansässig sind, noch nicht volljährig sind. Aus diesem Grund müssen Eltern/gesetzliche Vertreter, die ihren Kindern den Zugriff auf die digitalen Plattformen der FIFA ermöglichen möchten, diese Nutzungsbedingungen zur Kenntnis nehmen, den Kindern bei der Einrichtung etwaiger Nutzerkonten behilflich sein und den Zugriff auf die digitalen Plattformen der FIFA beaufsichtigen. Wenn Sie Ihrem Kind Zugriff auf die digitalen Plattformen der FIFA gestatten, erklären Sie sich damit einverstanden, an diese Nutzungsbedingungen gebunden zu sein, womit das Kind auf die gesamten digitalen Plattformen der FIFA zugreifen kann. Diese können gegenwärtig oder in Zukunft öffentliche und private Kommunikationstools sowie andere Bestandteile enthalten, die möglicherweise nicht zur Nutzung durch unbeaufsichtigte Kinder geeignet sind. Bitte denken Sie daran, dass die digitalen Plattformen der FIFA für ein breites Publikum konzipiert sind. Als Erziehungsberechtigten obliegt es Ihnen, zu entscheiden, ob die digitalen Plattformen der FIFA und/oder Inhalte (gemäss nachfolgender Definition) für Ihr Kind geeignet sind. Sie sind weiterhin verantwortlich und haftbar für alle Aktionen Ihres Kindes.

5. IMMATERIALGÜTERRECHTE UND INHALTE

i) Immaterialgüterrechte der FIFA

5.1 Vorbehaltlich der Abschnitte 5.4 (Nutzerbeiträge) und 5.9 (Drittinhalte) sind die FIFA und ihre Lizenznehmer Eigentümer des Urheberrechts und der Immaterialgüterrechte an und von den digitalen Plattformen der FIFA sowie aller Informationen, Daten, Texten, Software, Musik, Tonaufnahmen, Fotos, Grafiken, Videos, Nachrichten und Feeds, die über die digitalen Plattformen („FIFA-Feeds“), die Programmierschnittstelle („FIFA-API“) und anderes Material auf den digitalen Plattformen der FIFA verbreitet werden (kollektiv als „Inhalte“ bezeichnet).

5.2 Die digitalen Plattformen der FIFA umfassen Inhalte, die i) von der FIFA bereitgestellt werden („FIFA-Inhalte“), ii) von Nutzern der digitalen Plattformen der FIFA hochgeladen, veröffentlicht, übertragen oder auf andere Weise übermittelt werden („Nutzerbeiträge“) und iii) von Dritten hochgeladen, veröffentlicht, übertragen oder auf andere Weise übermittelt werden („Drittinhalte“).

5.3 Inhalte dürfen ausschliesslich für den Zugriff und die Verwendung auf den digitalen Plattformen der FIFA genutzt, reproduziert, verteilt, übertragen, gesendet, angezeigt, verkauft, lizenziert oder auf andere Weise genutzt werden, mit Ausnahme der gemäss Abschnitt 6.2 zulässigen Nutzung. Einzig und ausschliesslich zu diesem Zweck erteilt Ihnen die FIFA eine eingeschränkte, widerrufbare, nicht exklusive Lizenz für den privaten, nicht kommerziellen Zugriff auf die digitalen Plattformen der FIFA sowie für die Nutzung der Inhalte ausschliesslich zum Zweck der Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen. Die FIFA und/oder ihre Lizenznehmer behalten alle Rechte an den digitalen Plattformen der FIFA und den Inhalten.

ii) Nutzerbeiträge

5.4 Sie behalten Ihre gesamten Eigentumsrechte an Ihren Nutzerbeiträgen, die Sie an die digitalen Plattformen der FIFA übermitteln. Sie sind für Ihre eigenen Nutzerbeiträge und die Folgen von deren Heraufladen selbst verantwortlich.

5.5 Die digitalen Plattformen der FIFA bieten in einigen Fällen ungefilterten Zugriff auf Nutzerbeiträge. Sie anerkennen, dass die FIFA lediglich als Plattform für Nutzerbeiträge dient und wir bei Verletzungen von Immaterialgüterrechten, Verleumdungen, Beleidigungen, Verletzungen der Privatsphäre, Obszönitäten oder sonstigen Verstössen keinerlei Haftung für auf den digitalen Plattformen der FIFA veröffentlichte Nutzerbeiträge übernehmen. Die FIFA kann keine Verpflichtung zur Kontrolle von Nutzerbeiträgen übernehmen. Naturgemäss werden Nutzerbeiträge auf der Website häufig geändert. Sie können unzutreffend und in bestimmten Fällen auch fehlerhaft oder irreführend benannt sein. Die FIFA übernimmt in Bezug auf Nutzerbeiträge weder ausdrücklich noch stillschweigend Gewährleistungen oder Zusicherungen irgendeiner Art.

5.6 Sie erklären und versichern, dass Ihre Nutzerbeiträge i) nicht gegen Urheber-, Patent- oder Markenrecht verstossen und keine Geschäftsgeheimnisse und keine anderen Eigentumsrechte oder Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechte verletzen, auch nicht durch eine Nutzung durch die FIFA gemäss der unter Abschnitt 5.7 gewährten Lizenz, ii) nicht gegen Gesetze und Vorschriften verstossen, iii) nicht verleumderisch oder beleidigend sind, iv) keine Obszönitäten oder pornographischen Darstellungen enthalten, v) keine unvollständigen, falschen oder unzutreffenden Angaben über Sie oder Angaben über andere Personen enthalten und vi) keine Viren, Trojanischen Pferde, Würmer, Logic Bombs oder anderen heimtückischen Computerprogramme enthalten, die Systeme, Datenbestände oder persönliche Daten fälschen, abfangen, ausspähen oder sich aneignen. Sie erklären und versichern insbesondere, dass sie über die schriftliche Bewilligung, Freigabe und/oder Zustimmung jeder in einem Nutzerbeitrag erwähnten identifizierbaren Einzelperson verfügen, deren Namen oder Bild zu verwenden.

5.7 Sie gewähren der FIFA eine unwiderrufliche, weltweite, einfache, lizenzgebührenfreie, unbefristete, unterlizenzfähige und übertragbare Lizenz, Ihre Nutzerbeiträge in Zusammenhang mit den digitalen Plattformen der FIFA oder den Geschäften der FIFA (oder den Rechtsnachfolgern der FIFA) in beliebigen Medienformaten und durch beliebige Medienkanäle zu verwenden, zu reproduzieren, zu verteilen, auszustellen und aufzuführen oder abgeleitete Werke davon anzufertigen, einschliesslich zur Förderung und Neuaufteilung der digitalen Plattformen der FIFA (und abgeleiteter Werke davon) in deren Gesamtheit oder in Teilen davon. Ferner erteilen Sie hiermit jedem Nutzer der digitalen Plattformen der FIFA eine einfache Lizenz zum Zugriff auf Ihre Nutzerbeiträge über die Website und zu deren Verwendung.

5.8 Sie erklären sich damit einverstanden, dass die FIFA keine Verpflichtung übernimmt, Nutzerbeiträge von Ihnen oder von anderen Personen zu veröffentlichen. Ferner hat die FIFA das Recht, nach eigenem Ermessen von Ihnen heraufgeladene Nutzerbeiträge zu bearbeiten, zu entfernen und/oder zu löschen, sowie Ihren Zugriff auf die digitalen Plattformen der FIFA ohne Vorankündigung zu beenden, falls Sie nach Meinung der FIFA die Immaterialgüterrechte einer anderen Person verletzen oder anderweitig gegen irgendwelche Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verstossen. Insbesondere behält sich die FIFA das Recht vor, Erscheinungsbild, Layout und Funktionalität der digitalen Plattformen der FIFA festzulegen, worunter auch die Überarbeitung, Formatierung und Bearbeitung von Nutzerbeiträgen fällt.

iii) Drittinhalte

5.9 Ihre Geschäftsbeziehungen mit bzw. die Teilnahme an Werbeaktionen von geschäftsmässigen Händlern oder dritten Werbeinserenten, mit denen Sie auf den oder über die digitalen Plattformen der FIFA in Kontakt getreten sind, insbesondere die Bezahlung und Lieferung von Waren oder Dienstleistungen sowie sämtliche vertraglichen Regelungen, Gewährleistungen oder Zusicherungen im Zusammenhang mit solchen Geschäften, finden ausschliesslich zwischen Ihnen und dem entsprechenden Händler oder Werbeinserenten statt. Sie stimmen hiermit zu, dass: i) die FIFA für Verluste oder Schäden aus solchen Geschäften oder aus der Präsenz von Händlern und Werbeinserenten auf den digitalen Plattformen der FIFA nicht verantwortlich und auch nicht haftbar ist und ii) jede von Ihnen aufgegebene Bestellung sowie sämtliche angezeigten Produktspezifikationen und Produktverfügbarkeiten innerhalb der digitalen Plattformen der FIFA (einschliesslich von Online-Shops) der Bestätigung sowie den AGB des jeweiligen Händlers oder Werbeinserenten unterliegen. Solche Produkte beinhalten keine Tickets und/oder ticketbezogenen Waren oder Leistungen, die von oder im Auftrag der FIFA auf der FIFA-Website angeboten werden.

Die FIFA hat keine Kontrolle über Drittinhalte, einschliesslich API, Links oder Feeds von oder zu anderen Websites oder Ressourcen. Sie anerkennen und erklären sich hiermit damit einverstanden, dass die FIFA für die Verfügbarkeit externer Websites oder Ressourcen keine Verantwortung übernimmt, die darin erscheinenden oder erhältlichen Drittinhalte weder billigt noch für diese verantwortlich ist oder haftet. Ferner nehmen Sie zur Kenntnis und akzeptieren, dass die FIFA weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich ist oder haftet, die im Zusammenhang mit der Nutzung solcher Inhalte, Waren, Dienstleistungen oder anderen Materialien bzw. im Vertrauen auf Drittinhalte, Waren, Dienstleistungen oder andere Materialien, die durch API, Links oder Feeds von oder zu anderen Websites oder Ressourcen erhältlich sind, tatsächlich oder angeblich verursacht werden.

6. VERLINKUNG UND NUTZUNG DER DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA UND VON FIFA-INHALTEN

6.1 Für den Fall, dass Sie einen Link zu einer digitalen Plattform der FIFA erstellen möchten, verpflichten Sie sich ausdrücklich i) die digitalen Plattformen der FIFA nicht im Rahmen einer anderen Website einzufügen, ii) keine Drittassoziation mit den digitalen Plattformen der FIFA anzulegen, iii) die in dem Link benannte digitale Plattform der FIFA ordnungsgemäss der FIFA zuzuschreiben und iv) dafür zu sorgen, dass der Link nicht ausdrücklich oder stillschweigend zu verstehen gibt, dass die FIFA eine andere Website-Aktivität, Firma, Ressource oder Organisation billigt, begünstigt, unterstützt oder damit verbunden ist, der Link die FIFA und/oder die Aktivitäten der FIFA nicht auf unrichtige, irreführende, verleumderische oder abwertende Art und Weise darstellt oder dem Ruf der FIFA auf andere Weise schadet oder einen Vorteil aus diesem zieht.

6.2 Darüber hinaus sind Sie nicht befugt, Inhalte, Namen, Logos, Bilder oder Warenzeichen der FIFA und/oder Drittinhalte zu verwenden, es sei denn, die jeweiligen Rechteinhaber haben sich zuvor schriftlich damit einverstanden erklärt. Sämtliche Anträge zur Nutzung von FIFA-Marken (siehe Abschnitt 7 unten) sind bei www.fifadigitalarchive.com einzureichen.

6.3 Die FIFA behält sich das Recht vor, Sie jederzeit zum Entfernen von Links zu den digitalen Plattformen der FIFA aufzufordern.

6.4 Falls Sie FIFA-Inhalte auf Ihrer Website verwenden oder anzeigen möchten:

a) Die FIFA gewährt Ihnen eine einfache, nicht übertragbare, lizenzgebührenfreie Lizenz, solche FIFA-Inhalte ausschliesslich für nicht kommerzielle Zwecke gemäss den Regelungen in diesen Nutzungsbedingungen auf Ihrer Website anzuzeigen.

b) Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, i) dafür zu sorgen, dass Ihre Nutzung der FIFA-Inhalte nicht ausdrücklich oder stillschweigend zu verstehen gibt, dass die FIFA eine andere Website-Aktivität, Firma oder Organisation, Ressource oder Inhalt billigt, begünstigt, unterstützt oder damit verbunden ist, der Link die FIFA und/oder die Aktivitäten der FIFA nicht auf unrichtige, irreführende, verleumderische oder abwertende Art und Weise darstellt oder dem Ruf der FIFA auf andere Weise schadet oder einen Vorteil daraus zieht, und ii) die verwendeten FIFA-Inhalte ordnungsgemäss der FIFA zuzuschreiben, um Zweckentfremdungen und Verwirrungen zu vermeiden.

c) Nach Möglichkeit müssen Sie einen funktionsfähigen Link zu dem FIFA-Artikel oder dem Material erstellen, der/das in dem entsprechenden FIFA-Feed zusammengefasst ist.

6.5 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie die digitalen Plattformen der FIFA ohne vorherige Erlaubnis der FIFA für keine kommerziellen Zwecke nutzen dürfen (sei es direkt innerhalb der digitalen Plattformen der FIFA oder durch Verlinkung zu anderen Websites), wie durch den Verkauf oder das Angebot zum Verkauf von Tickets, ticketbezogenen Produkten oder Dienstleistungen, Waren oder anderen Dienstleistungen (mit Ausnahme der Nutzung der offiziellen FIFA-Ticketweiterverkaufsplattform zum Weiterverkauf von Tickets, die Sie bereits erworben haben).

6.6 Sie akzeptieren, dass Sie keine Robots, Spider und andere automatisierten Programme oder manuelle Prozesse im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA nutzen dürfen, um deren beabsichtigte Funktion zu manipulieren oder zu umgehen, insbesondere betreffend Verfügbarkeit, Kauf, Verkauf und Weiterverkauf von Tickets und/oder ticketbezogenen Produkten.

7. FIFA-MARKEN

Die FIFA, das FIFA-Logo, die Embleme und Maskottchen von FIFA-Veranstaltungen und weitere Logos sowie Produkt- und Dienstleistungsnamen der FIFA sind Warenzeichen und urheberrechtlich geschütztes Material der FIFA („FIFA-Marken“). Mit Ausnahme des in den Abschnitten 5.3 und 6.4.4 eingeräumten Rechts zur Nutzung von FIFA-Inhalten (die bestimmte FIFA-Marken enthalten können) stimmen Sie zu, die FIFA-Marken, FIFA-Inhalte und andere Immaterialgüterrechte, die die FIFA besitzt und kontrolliert, ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung seitens der FIFA in keiner Weise zu zeigen oder zu verwenden.

8. VERLETZUNG DES URHEBERRECHTS

Die FIFA achtet die Immaterialgüterrechte anderer. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Immaterialgüterrechte auf den digitalen Plattformen der FIFA verletzt worden sind, senden Sie (www.inside.fifa.com/de/organisation/contact-fifa) bitte die folgenden Informationen an die FIFA: Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Art und Ausmass der Verletzung (Datum, Uhrzeit usw.).

9. ÄNDERUNGEN UND UNTERBRECHUNGEN

Die FIFA behält sich das Recht vor, die digitalen Plattformen der FIFA, das Leistungsangebot und Inhalte (oder beliebige Teile davon) jederzeit abzuändern oder vorübergehend oder permanent mit oder ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die FIFA gegenüber Ihnen oder Dritten nicht für Änderungen, Unterbrechungen oder Einstellungen der digitalen Plattformen der FIFA, des Leistungsangebots oder von Inhalten haftet. Obwohl sich die FIFA bemühen wird, dass die Inhalte auf den digitalen Plattformen der FIFA, das Leistungsangebot und die Inhalte auf dem neuesten Stand sind, kann sie dies nicht gewährleisten. Die FIFA ist nicht zur Aktualisierung von Inhalten verpflichtet.

Jegliche Änderungen, Unterbrechungen oder Einstellungen der digitalen Plattformen der FIFA, des Leistungsangebots und/oder von Inhalten berühren keinerlei Rechte und Pflichten, die für Sie gelten, weil Sie eine Bestellung oder Transaktion zum Kauf von Tickets und/oder anderen ticketbezogenen Produkten auf der FIFA-Ticketingplattformen abgeschlossen haben.

10. DATENSCHUTZRICHTLINIEN

Durch den Zugriff oder die Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA oder durch Eingabe Ihrer persönlichen Daten auf den digitalen Plattformen der FIFA erklären Sie Ihr Einverständnis zur Nutzung dieser Daten durch die FIFA in Übereinstimmung mit den FIFA-Datenschutzrichtlinien unter de.fifa.com/legal/privacy-policy („Datenschutzrichtlinien“).

11. HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

11.1 DER ZUGRIFF UND DIE NUTZUNG DER DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA ERFOLGEN AUF IHR EIGENES RISIKO. DIE DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA, DAS LEISTUNGSANGEBOT UND DIE INHALTE (EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG DER NUTZERBEITRÄGE UND DRITTINHALTEN) WERDEN IN DER VORLIEGENDEN FORM UND UNTER DEM VORBEHALT DER VERFÜGBARKEIT BEREITGESTELLT. DIE FIFA SCHLIESST DIESBEZGÜGLICH JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG VON MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE HINSICHTLICH DER NICHTVERLETZUNG VON IMMATERIALGÜTERRECHTEN ODER RECHTEN DRITTER.

11.2 DIE FIFA ERTEILT KEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG, DASS i) DIE DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA, DAS LEISTUNGSANGEBOT ODER INHALTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, ii) DIE DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA, DAS LEISTUNGSANGEBOT ODER INHALTE ODER FEEDS AUF DER WEBSITE UNUNTERBROCHEN, RECHTZEITIG, SICHER UND FEHLERFREI ZUR VERFÜGUNG STEHEN, iii) SÄMTLICHE ERGEBNISSE, DIE SICH AUS DER NUTZUNG DER DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA, DES LEISTUNGSANGEBOTES ODER VON INHALTEN ERGEBEN, RICHTIG ODER ZUVERLÄSSIG SIND, iv) DIE QUALITÄT VON PRODUKTEN, DIENSTLEISTUNGEN, INFORMATIONEN ODER ANDEREN MATERIALIEN, DIE ÜBER DIE DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA, DAS LEISTUNGSANGEBOT ODER INHALTE KÄUFLICH ODER ANDERWEITIG ERWORBEN WERDEN ODER ERHÄLTLICH SIND, IHREN ERWARTUNGEN ENTSPRECHEN UND V) FEHLER IN INHALTEN KORRIGIERT WERDEN.

11.3 DAS HERUNTERLADEN ODER ANDERWEITIGE BEZIEHEN VON MATERIALIEN DURCH DIE NUTZUNG DER DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA, DES LEISTUNGSANGEBOTS ODER VON INHALTEN ERFOLGT NACH IHREM EIGENEN ERMESSEN UND AUF IHR ALLEINIGES RISIKO. SIE ALLEIN HAFTEN FÜR SCHÄDEN AN IHREM COMPUTERSYSTEM ODER FÜR DATENVERLUSTE, DIE SICH AUS DEM HERUNTERLADEN SOLCHER MATERIALIEN ERGEBEN.

11.4 KOMMENTARE UND ANDERE AUF ODER IN DEN DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA, DEM LEISTUNGSANGEBOT ODER IN INHALTEN VERÖFFENTLICHTEN ANGABEN SIND NICHT ALS VERLÄSSLICHE RATSCHLÄGE ZU BETRACHTEN, ES SEI DENN, SIE BETREFFEN DIREKT DEN KAUF, VERKAUF ODER DEN WEITERVERKAUF VON TICKETS UND/ODER TICKETBEZOGENEN PRODUKTEN. KEINERLEI INFORMATIONEN MÜNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER ART, DIE SIE VON DER FIFA ODER DURCH DIE DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA, DAS LEISTUNGSANGEBOT ODER INHALTE ERHALTEN, BEGRÜNDEN EINE GEWÄHRLEISTUNG ODER SONSTIGE, NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN AUFGEFÜHRTE VERPFLICHTUNG, ES SEI DENN, SIE BETREFFEN DIREKT DEN KAUF, VERKAUF ODER DEN WEITERVERKAUF VON TICKETS UND/ODER TICKETBEZOGENEN PRODUKTEN. DIE FIFA LEHNT SÄMTLICHE HAFTUNGSANSPRÜCHE AB, DIE DARAUS ENTSTEHEN, DASS EIN BESUCHER DER DIGITALEN PLATTFORMEN DER FIFA ODER JEMAND, DER ÜBER DAS LEISTUNGSANGEBOT ODER INHALTE INFORMIERT WURDE, SICH AUF BESTIMMTE ANGABEN VERLASSEN HAT.

12. SCHADLOSHALTUNG

Sie stimmen zu, die FIFA und ihre Tochtergesellschaften, Partnergesellschaften, Lizenzgeber, Lizenznehmer, Führungskräfte, Agenten, Co-Branders und andere Partner sowie Mitarbeiter von allen etwaigen Haftungsansprüchen, Verlusten, Schäden, Forderungen, Strafgeldern, Konventionalstrafen, Kosten und Auslagen schadlos zu halten, einschliesslich u. a. angemessenen Anwaltskosten, die in Zusammenhang mit Folgendem entstehen könnten: i) Ihrer Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA, des Leistungsangebots und von Inhalten, einschliesslich aller Nutzerbeiträge oder Drittinhalte, sowie Ihres Anschlusses an die digitalen Plattformen der FIFA, das Leistungsangebot oder FIFA-Inhalte, ii) Ihrer Nichterfüllung von Bestimmungen der Nutzungsbedingungen oder iii) Behauptungen Dritter, dass einer Ihrer Nutzerbeiträge oder eine anderweitige Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA, des Leistungsangebots oder von Inhalten durch Sie gegen geistige Eigentumsrechte oder sonstige Eigentums- oder Datenschutzrechte eines Dritten verstösst oder einem Dritten anderweitig geschadet haben.

13. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

13.1 Sie nehmen ausdrücklich zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass die FIFA nicht für irgendwelche mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, Neben-, Sonder- oder Folgeschäden oder Schadenersatzverpflichtungen haftet, wozu u. a. Schadenersatzansprüche für Gewinnrückgänge, Verlust von ideellem Firmenwert, Nutzungsausfälle, Datenverluste oder sonstige immaterielle Verluste gehören (selbst wenn die FIFA über die Möglichkeit des Eintretens solcher Schäden informiert worden ist), ungeachtet der Anspruchsgrundlage (ob Haftung aus Vertrag, unerlaubter Handlung, strikter Haftung oder anderweitig), die durch Folgendes entstehen könnten: i) die Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA, des Leistungsangebots oder von Inhalten, ii) Kosten für die Beschaffung von Ersatzgütern und -dienstleistungen, die auf Waren, Daten, Informationen oder Dienstleistungen beruhen, die über die digitalen Plattformen der FIFA gekauft oder bezogen wurden, oder auf Nachrichten, die auf den digitalen Plattformen der FIFA eingegangen sind oder Transaktionen, die darüber abgewickelt wurden, iii) den unbefugten Zugriff auf Ihre Übertragungen oder Daten oder Änderungen Ihrer Übertragungen oder Daten, iv) Aussagen oder Verhalten von Dritten auf den digitalen Plattformen der FIFA, v) Ergebnisse der digitalen Plattformen der FIFA, des Leistungsangebots oder von Inhalten, der mit ihr verlinkten Websites oder irgendwelchen darauf veröffentlichten Materialien oder vi) alle anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den digitalen Plattformen der FIFA, dem Leistungsangebot oder von Inhalten.

13.2 Sie erklären sich damit einverstanden, dass ungeachtet etwaiger gegenteiliger Vorschriften oder Gesetze alle Forderungen oder Klagegründe, die sich durch die Nutzung oder im Zusammenhang mit der Nutzung der digitalen Plattformen der FIFA, des Leistungsangebots oder der FIFA-Inhalte und den Nutzungsbedingungen ergeben, binnen eines Jahres nach Entstehung der betreffenden Forderung bzw. des betreffenden Klagegrundes vorgebracht werden müssen.

14. AUSSCHLÜSSE UND BESCHRÄNKUNGEN

In einigen Ländern ist der Ausschluss bestimmter Gewährleistungen oder die Haftungsbeschränkung oder der Haftungsausschluss für Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Demzufolge könnte es sein, dass einige der obigen Beschränkungen in den Abschnitten 12 und 13 für Sie nicht gelten, auch wenn sie im grösstmöglichen gesetzlich zulässigen Rahmen anwendbar sind.

Die gesetzlichen Rechte von Verbrauchern werden durch Regelungen in diesen Nutzungsbedingungen in keiner Weise beeinträchtigt, ebenso wenig werden durch Fahrlässigkeit oder Betrug der FIFA entstandene Haftungsansprüche (d. h. bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit) wegen Tod oder Personenverletzung oder sonstige Haftpflichten, die gemäss geltendem Gesetz weder ausgeschlossen noch beschränkt werden können, ausgeschlossen oder beschränkt.

15. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

15.1 Für den Fall, dass die Bestimmungen dieser Bedingungen im Widerspruch zu den Bestimmungen der Nutzungsbedingungen Dritter auf den digitalen Plattformen der FIFA stehen, haben die Bestimmungen dieser Bedingungen Vorrang.

15.2 Die Nichtausübung eines Rechts oder die Nichtdurchsetzung einer Vorschrift der Nutzungsbedingungen durch die FIFA ist nicht als Verzicht auszulegen.

15.3 Für den Fall der Ungültigkeit einer Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen vereinbaren die Parteien, dass der Wille der Parteien, der in der massgebenden Bestimmung zum Ausdruck kommt, so weit als möglich umgesetzt wird und die übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen vollumfänglich gültig und wirksam bleiben. Die Überschriften in diesen Nutzungsbedingungen dienen nur der Übersichtlichkeit und haben weder gesetzliche noch vertragliche Wirkung.

15.4 Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen nicht abtreten oder übertragen oder die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen sublizenzieren. Die FIFA darf beliebige Rechte oder Pflichten im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Ihre gesonderte Erlaubnis an Dritte abtreten oder übertragen oder die Erfüllung von Verpflichtungen an Dritte sublizenzieren.

15.5 Die Nutzungsbedingungen und das Verhältnis zwischen Ihnen und der FIFA unterliegen dem materiellen Schweizer Recht. Alle Streitigkeiten in Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen werden ausschliesslich durch das Handelsgericht in Zürich entschieden.

15.6 Diese Nutzungsbedingungen sind eine Übersetzung der Originalversion in englischer Sprache. Bei Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Sprachversionen geht die englische Version vor und ist für die Auslegung massgebend.

16. VERSTÖSSE