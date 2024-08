Programme zur Frauenfussballförderung

Konkret können die Mitgliedsverbände in der Periode 2020–2023 Unterstützung in acht Kernbereichen der Frauenfussballförderung beantragen. Neben finanzieller Unterstützung zur Deckung der Kosten in bestimmten Programmen bietet das FIFA-Programm zur Frauenförderung den Mitgliedsverbänden auch Zugang zu Frauenfussballexperten, zusätzlicher Ausrüstung und technischer Unterstützung innerhalb der FIFA und fördert so den Frauenfussball in ihrem Land.