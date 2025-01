Die FIFA-Wettbewerbe bieten die perfekte Bühne für die besten Fussballtalente der Welt und lassen Milliarden von Fussballfans träumen, wie das 4., 7., 8., 9. und 10. strategische Ziel für den Weltfussball 2023–2027 zeigen. Wie vom FIFA-Präsidenten versprochen, wird die FIFA in den nächsten vier Jahren Wettbewerbe organisieren, den Fussball fördern und weltweit noch präsenter sein, um den Bedürfnissen der Fans und all ihrer Interessengruppen noch besser gerecht zu werden. Bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die 2023 erstmals mit 32 Teams ausgetragen wurde, können nun noch mehr Spielerinnen auf der globalen Bühne brillieren und Millionen von Mädchen und Frauen inspirieren. 2026 werden bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Kanada, Mexiko und den USA zudem mehr Teams denn je um den WM-Titel spielen. Dasselbe gilt bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im Jahr davor.