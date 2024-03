Weiterbildung von Funktionären

Mit diesem Programm will die FIFA das Know-how ihrer Mitgliedsverbände verbessern und ihre Frauenfussballstrategie umsetzen, indem sie den Frauenfussball in den einzelnen Regionen fördert. Ziel sind die Menschen an der Basis, die für ihre tägliche Arbeit besser ausgebildet und geschult werden sollen. Abgedeckt werden je nach Bedürfnissen der jeweiligen Verbände verschiedenste Themen wie Führung, Kommunikation, Kinder- und Erwachsenenschutz, Strategie- und Finanzplanung, Marketing und Administration.