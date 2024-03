Mit dem Programm zur Entwicklung von Ligen will die FIFA – getreu ihren Prioritäten – die Beteiligung von Mädchen und Frauen am Fussball dauerhaft steigern. Dazu unterstützt sie die Mitgliedsverbände bei der Einführung oder Stärkung neuer bzw. bestehender Wettbewerbe sowie der Weiterbildung von Trainern unterstützt und bietet Spielerinnen so ein sicheres und strukturiertes Umfeld, in dem sich diese entfalten können.