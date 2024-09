Während die meisten unserer Forschungsprojekte neue und bessere Erkenntnisse auf verschiedenen Gebieten liefern, führt Forschung nicht immer zu greifbaren Ergebnissen wie Testmethoden oder Validierungstechniken. Dennoch sind diese Ergebnisse für Fachleute und Wissenschaftler gleichermassen von grossem Wert. Umso wichtiger ist es, diese zu publizieren. In diesem Bewusstsein analysieren wir Möglichkeiten, Herausforderungen und Wissenslücken im Fussball und strukturieren so die weitere Forschung in den entsprechenden Bereichen. Die Topical Collection der FIFA ist ein Beispiel für das Ergebnis solch einer längeren Forschungstätigkeit.