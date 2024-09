Bei dieser neuen Ausgabe von Living Football setzen wir den Countdown zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ fort und befassen uns mit der Einweihung des Lusail-Stadions, in dem am 18. Dezember das Finale des Turniers stattfinden wird. Seine Einweihung am 9. September bedeutete auch, dass nun alle Stadien bereit für Katar 2022™ sind. Am 18. Dezember, dem Abschlusstag des Turniers, werden 80.000 Zuschauer das Lusail-Stadion füllen und das Finale der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Nahen Osten erleben. Anschließend wird das Stadion umfassend von der Bevölkerung genutzt werden mit Schulen, Geschäften, Sporteinrichtungen und Gesundheitszentren.