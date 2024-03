Das 2021 lancierte FIFA-Diplom in Klubmanagement hat sich bei Führungskräften von Klubs aus aller Welt als wichtige Plattform zum Netzwerken und zum Wissensaustausch etabliert. Auch bei seiner dritten Ausgabe bietet es talentierten und ambitionierten Führungskräften neuestes praktisches Wissen und gewährt wertvolle Einblicke in die Branche für ein erfolgreiches Management von Fussballklubs. Schwerpunkte dieses einzigartigen und exklusiven Programms, bei dem einflussreiche Führungskräfte aus aller Welt Erfahrungen analysieren und präsentieren, sind die neusten Trends hinsichtlich Vereinsbetrieb und Stadionmanagement, Finanzen, Marketing und Kommunikation, Sportstrategie und Jugendakademien, Vereinsführung und Recht sowie Führungs- und Verhandlungsstrategien. Das Programm bietet zudem Zugang zum unvergleichlichen Berufs- und Hochschulnetzwerk der FIFA. Die teilnehmenden Klubs werden Teil des FIFA-Klubmanagementnetzes, erweitern so ihr Beziehungsnetz und fördern den Austausch von Modelllösungen. Der 18-monatige Lehrgang kombiniert neben Besuchen bei Klubs Online- und Präsenzunterricht und garantiert so den Zugang aller Teilnehmer. Der Präsenzunterricht an verschiedenen Orten der Welt beinhaltet Referate von renommierten Gastdozenten, Besuche bei Klubs vor Ort sowie weitere Kontaktmöglichkeiten, die ein vielfältiges und umfassendes Lernerlebnis bieten.