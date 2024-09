Die erste Ausgabe des FIFA-Executive-Programms für Fussballvermittler würdigt die Bedeutung der Fussballvermittlerbranche, die mit hochqualifizierten Fachleuten die Interessen von Kunden auf dem Transfermarkt professionell vertritt und schützt. Erstmals in ihrer über 100-jährigen Geschichte bietet die FIFA damit einen Lehrgang für Fussballvermittler an und bekräftigte so ihr Engagement für die Ausbildung von Interessengruppen im Fussball, um die Professionalität und Effizienz im Fussball weiter zu steigern. Das Programm geht auf Vorschläge von verschiedenen Vermittlervereinigungen aus der ganzen Welt zurück, die die FIFA jüngst um einen solchen Lehrgang gebeten haben.