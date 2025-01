Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe lanciert FIFA die zweite Ausgabe des FIFA-Executive-Programms für Fussballvermittler, das eine vertiefte Analyse der wichtigsten regulatorischen, geschäftlichen und institutionellen Aspekte der Vermittlertätigkeit im Fussball vermittelt. Die Fussballvermittlerbranche hat sich etabliert, seitdem die FIFA in den 1990er-Jahren die ersten Regelungen erlassen hat. Neu durften damals nur noch die Dienste von hochqualifizierten Fachleuten in Anspruch genommen werden, die die Interessen ihrer Kunden fachkundig vertraten und schützten. Dies war für die Fussballer auf dem Transfermarkt von erheblicher Bedeutung. Das FIFA-Executive-Programm für Fussballvermittler wird von überaus renommierten Experten geleitet und verfolgt ein individuelles und praxisorientiertes Lernkonzept mit Theorie-, Forschungs- und Übungsblöcken. Das Programm dient nicht dazu, Kandidaten auf die gemäss dem neuen Reglement vorgeschriebene Fussballvermittlerprüfung vorzubereiten, sondern den Fachleuten in der Branche eine erstklassige Weiterbildung im Bereich Fussballvermittlung zu bieten. Das Programm fördert weltweit die Professionalität, ethische Standards sowie die Effizienz der Fussballbranche, die für den ordnungsgemässen Betrieb des internationalen Transfersystems zentral sind. Das Programm unterstreicht das Engagement der FIFA für die Aus- und Weiterbildung der Fussballakteure, insbesondere der Fussballvermittler, damit dieser grossartige Sport die Welt weiterhin vereinen kann.