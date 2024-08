Anzeigepflicht

Know-how

Ein möglichst großes Netzwerk an möglichen Informanten ist deshalb entscheidend. Gleichzeitig müssen Personen, die mit ihrer Meldung ein Risiko eingehen, angemessen geschützt werden. Angesichts dessen und im Bewusstsein, dass alle Personen, die dem FIFA-Regelwerk unterstehen, mögliche Vorfälle oder Angebote von Spielmanipulation melden müssen, hat die FIFA in den letzten Jahren die folgenden verlässlichen und vertraulichen Meldesysteme entwickelt.

Online-Meldesystem

IOC-Integritäts-und Compliance-Hotline

“Über die ‘IOC Integrity and Compliance Hotline’ können Verstöße gegen den ‘Code der Olympischen Bewegung zur Prävention von Wettbewerbsmanipulationen’ bei Olympischen Spielen und Jugendspielen gemeldet werden, insbesondere Wetten auf die eigene Sportart, Weitergabe von Insiderinformationen, Versuche von Wettbewerbsmanipulation, korruptes Verhalten und Verstöße in Bezug auf Nichtmeldung solcher Informationen. Die ‘IOC Integrity and Compliance Hotline’ kann vertraulich und anonym genutzt werden und ist jederzeit für jeden zugänglich, der einen der oben genannten Verstöße in Bezug auf Fußballveranstaltungen melden möchte, die bei den Olympischen Spielen und Jugendspielen und somit unter der Gerichtsbarkeit des IOC stattfinden.