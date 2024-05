Mattias Grafström wurde am 24. September 1980 in Genf (Schweiz) als Sohn eines Schweden und einer Niederländerin geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Frankreich, wo er in seinem Dorf beim Klub Étoile Sportive de Péron mit dem Fussball begann. Als leidenschaftlicher Sportler wurde er Schweizer Jugendmeister im Tischtennis und absolvierte mehrere Langlaufmarathonläufe. Im Fussball wechselte er früh vom Spielfeld in die Administration, als sich 1997 die Chance bot, in der Medienabteilung der UEFA zu arbeiten. Im Sommer 1998 folgte ein Praktikum beim schwedischen Fussballverband. Danach war Grafström, der fliessend Schwedisch, Niederländisch, Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch spricht, bis 2004 für die UEFA sowohl am Hauptsitz als auch regelmässig bei Grossveranstaltungen tätig. Daneben erwarb er zwei universitäre Masterabschlüsse in Informations- und Kommunikationstechnik an der Universität Genf sowie in Sportmanagement und -technologie an der International Academy of Sport Science and Technology (AISTS) in Lausanne. 2008 kehrte er zur UEFA zurück. Nach verschiedenen Tätigkeiten, anfänglich in der Abteilung Medientechnik, war er 2016 zuletzt Senior Manager of the Executive Office. 2008 arbeitete er zudem im Auftrag des norwegischen Fussballverbands als Presseverantwortlicher des norwegischen Teams bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ in Chile. Nach der Wahl von Gianni Infantino zum FIFA-Präsidenten 2016 wechselte Grafström als Stabschef ebenfalls zur FIFA. 2019 wurde er zum stellvertretenden Generalsekretär (Fussball) befördert und war damit für den gesamten Fussballbereich verantwortlich. Nach der Einsetzung als interimistischer Generalsekretär im Oktober 2023 wurde er vom FIFA-Rat am 15. Mai 2024 offiziell zum FIFA-Generalsekretär ernannt.