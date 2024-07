Die Mitgliedsverbände bilden die verschiedenen Konföderationen. Die AFC in Asien, die CAF in Afrika, die CONCACAF in Nord-, Mittelamerika und der Karibik, die CONMEBOL in Südamerika, die UEFA in Europa und die OFC in Ozeanien leisten wertvolle Unterstützung für die Arbeit der FIFA, ohne dabei die Rechte der Nationalverbände zu beeinträchtigen.