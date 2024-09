LIVING FOOTBALL EPISODE 10

Fatma Samoura, die 21 Jahre lang an Projekten der Vereinten Nationen arbeitete, bevor sie als erste Afrikanerin und erste Frau in der 117-jährigen Geschichte der FIFA-Generalsekretärin wurde, spricht in der zehnten Folge von "Living Football", dem neuen Fussballmagazin der FIFA. Sie spricht über Frauen in Führungspositionen und die einzigartige Kraft des Fussballs, die Welt zu vereinen.