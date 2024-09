Dabei kann es sich um völlig neue Produkte von Start-ups oder neue Variationen bestehender Produkte handeln, die so innovativ sind, dass sie weder geltenden Standards noch gängigen Normen entsprechen. Für das Programm kommen nur Produkte in Frage, die spezifische Lösungen für eine der im FIFA-Innovationsprogramm festgelegten Herausforderungen bieten. Für das für jedes Projekt auf zwei Jahre ausgelegte Programm gilt ein transparentes und einheitliches Verfahren. Die einzelnen Produkte müssen dabei nicht nur einen von der FIFA definierten konkreten Bedarf befriedigen, sondern im Gegensatz zu vielen anderen Innovationsplattformen binnen einer bestimmten Frist auch ein klares Ziel erreichen, so wie es in einem Aktionsplan vereinbart wurde.