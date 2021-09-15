5 حقائق رئيسية لم تكن تعرفها عن التحكيم بمساعدة الفيديو

يقوم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بدعم حُكام المباريات خلال كافة مباريات البطولة والبالغ عددها 52. يتواجد فريق التحكيم بمساعدة الفيديو في غرفة التحكيم بمساعدة الفيديو في باريس. يمكن لفريق التحكيم بمساعدة الفيديو الوصول إلى كافة كاميرات البث ذات الصلة. لا يقوم حَكَم الفيديو المساعِد باتخاذ أية قرارات؛ بل يدعم حَكَمَ الساحة في عملية اتخاذ القرار، ويكون القرار النهائي لحَكَم الساحة. ستقوم جهات البث والمعلقون والمشرفون على تقنيات عرض المعلومات بإعلام جماهير كرة القدم عن عملية المراجعة.

فريق التحكيم بمساعدة الفيديو

يتكون الفريق من حَكَم الفيديو المساعِد وحًكمين اثنين للمساعَدة بالفيديو معاوِنَين. وكافة أعضاء فريق التحكيم بمساعدة الفيديو هم من أفضل حُكام المباريات لدى FIFA. قامت لجنة تحكيم FIFA باختيار 27 حكماً و47 حكماً مساعِداً يمثلون 42 دولة لإدارة مباريات كأس العالم فرنسا FIFA 2019. و10 من مسؤولي الفيديو في المباريات الذين تم اختيارهم هم حكام مساعدة بالفيديو أو حكام شاركوا في كأس العالم روسيا FIFA 2018. والحُكام المختارون لفرنسا 2019 أظهروا مسبقاً مهاراتهم في بطولات سابقة، بما فيها كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA بنسختي الأردن 2016 وأوروجواي 2018، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA في بابوا نيوغينيا 2016، ونسخة العام الماضي في بريتاني في فرنسا. قائمة مسؤولي المباريات لكأس العالم للسيدات فرنسا FIFA 2019 يقوم اثنان من المختصين في إعادة اللقطات باختيار وتجهيز أفضل الزوايا للكاميرات. يقوم أحدهم باختيار مسبق لزوايا الكاميرا الأكثر ترجيحاً بينما يقدّم الآخر الزوايا النهائية التي يختارها حَكَم الفيديو المساعِد ومساعِد حكم الفيديو المساعِد (المسؤول عن التسلل) لكل حالة يتم التحقق منه أو مراجعتها.

المساعِد الثاني لحكم الفيديو المساعِد

المساعِد الثاني لحكم الفيديو المساعِد هو حكم مساعِد موجود في محطة التسلل، ويتوقع ويتحقق من أية حالات تسلل محتملة لتسريع عملية التحقق عبر التحكيم بمساعدة الفيديو وُيراجع العملية.

المساعِد الأول لحكم الفيديو المساعِد

يُركز المساعِد الأول لحكم الفيديو المساعِد على الكاميرا الرئيسية ويستمر بإعلام حَكَم المساعَدة بالفيديو بمسار اللعب في حال التحقق من أو مراجعة حالة.

حَكَم الفيديو المساعِد

يقوم حَكَم الفيديو المساعِد بمراقبة الكاميرا الرئيسية على الشاشة العلوية ويتحقق ويراجع الحالات على الشاشة المقسمة إلى أربع شاشات صغيرة. وهو مسؤول عن قيادة فريق التحكيم بمساعدة الفيديو والتواصل مع الحكم الموجود على أرض الملعب.

إعداد حكام FIFA

تم تدريب حكام FIFA في الدوحة، قطر في ورشة تحكيم تدريبية استعداداً لكأس العالم للسيدات فرنسا FIFA 2019.

غرفة عمليات الفيديو

يقوم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بدعم الحَكَم انطلاقاً من غرفة عمليات الفيديو المركزية الموجودة في مركز البث الدولي في باريس. يتم نقل بث كافة الكاميرات ذات الصلة من الملاعب التسعة إلى غرفة عمليات الفيديو من خلال شبكة ألياف ضوئية. يتحدث الحكم الموجود على الأرض في كل ملعب مع فريق التحكيم بمساعدة الفيديو من خلال نظام راديو متطور يرتبط بالألياف الضوئية.

الكاميرات

لدى فريق التحكيم بمساعدة الفيديو إمكانية الوصول إلى بث كافة الكاميرات ذات الصلة، بالإضافة إلى كاميرتين اثنتين للتسلل، باستثناء بعض الكاميرات التي لا تغطي المباراة.

عملية اتخاذ القرار

يقوم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بمساعدة حَكَم الساحة على اتخاذ القرار بشأن أربع حالات مؤثرة على مسار المباراة:

الأهداف والمخالفات التي انتهت بتسجيل هدف

قرارات ضربة الجزاء والمخالفات التي انتهت بضربة جزاء

حالات إشهار البطاقة الحمراء، المباشر فقط

حالات الخطأ بتحديد الهوية

شرح التحكيم بمساعدة الفيديو

على امتداد المباراة، يتحقق فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بشكل مستمر من الأخطاء الواضحة والبديهية المتعلقة بهذه الحالات الأربع المؤثرة على مسار المباراة. يقوم الفريق بالتواصل مع الحَكم على أرض الملعب فقط عند حصول أخطاء واضحة وبديهية أو حالات خطيرة فاتت الحكم. وفيما يتعلق بكأس العالم للسيدات FIFA 2019، تلقى الحكام إرشادات واضحة بخصوص متى يقبلون معلومات من حَكَم الفيديو المساعِد، ومتى يقومون بمراجعة لقطات الفيديو في جانب الملعب قبل اتخاذ الإجراء/القرار المناسب.

المراجعة في الملعب (لتفسير مجريات الأمور)

الأهداف

المخالفات المرتكَبَة من لاعبة مهاجِمة

التدخل بحالة تسلل

قرارات ضربات الجزاء

المخالفات التي انتهت بضربة جزاء

المخالفات المرتكَبَة من لاعبة مهاجِمة

كافة حالات الإشهار المباشر للبطاقة الحمراء

استشارة فقط للتحكيم بمساعدة الفيديو (عند التحقق من وقائع معينة)

الأهداف

وضع تسلل انتهى بهدف

الكرة خارج اللعب وانتهت بهدف

قرارات ضربة الجزاء

المخالفات المرتكبة داخل أو خارج منطقة الجزاء

الكرة خارج اللعب وانتهت بضربة جزاء

وضع تسلل انتهى بضربة جزاء

كافة حالات الخطأ بتحديد الهوية

منطقة مراجعة الحكم

منطقة مراجعة الحكم هي منطقة مؤشَّرة بوضوح، وتتضمن جهاز عرض متنقل بشاشة يسمح للحكم بمراجعة الحالات. تقع إلى جانب أرض الملعب بالقرب من المناطق التقنية.

إشارات الأيدي

اليد على الأذن

يمكن أن يؤخر الحكم استئناف اللعب في أي وقت للتواصل مع حَكَم الفيديو المساعِد. ويقوم بإظهار ذلك من خلال الإشارة بيده إلى أذنه.

لا تُعتبر هذه مراجعة رسمية للتحكيم بمساعدة الفيديو

إشارة المراجعة الرسمية

يرسم الحكم بيديه إشارة المراجعة الرسمية للتحكيم بمساعدة الفيديو لإظهار توقّف اللعب لمراجعة قرار من خلال شاشة المراجعة الموجودة على أرض الملعب أو لتغيير قرار بناء على معلومات تلقاها من حَكَم الفيديو المساعِد.

المراجعة الرسمية للتحكيم بمساعدة الفيديو لا تتم إلا في حال قام حَكَم الساحة بهذه الإشارة.

خط التسلل الافتراضي

Vخطوط التسلل الافتراضية هي خطوط يولدها جهاز الكمبيوتر ويتم إسقاطها على أرضية اللعب الظاهرة على شاشة البث لدعم حَكَم الفيديو المساعِد في تحديد ما إذا حصلت مخالفة تسلل. وخطوط التسلل هذه هي الخطوط الأفضل والأكثر دقة التي يمكن لتكنولوجيا متاحة توفيرها وذلك بفضل معايرة دقيقة لعدة زوايا كاميرات تصوير متزامنة. يقوم برنامج حاسوبي بإظهار خطوط التسلل الافتراضية على شاشة البث. وعند احتساب الموقع الدقيق لهذه الخطوط، يتم الأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة منها زاوية الرؤية، ونسبة انحراف عدسة الرؤية، وتقوُّس أرضية اللعب. وتتم معايرة هذه الخطوط قبل كل مباراة من قبل الجهة المزودة لهذه التكنولوجيا وذلك بغية الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدقيقة لأرضية اللعب وظروف السائدة في ذلك اليوم. وتتوافر لدى فريق التحكيم بمساعدة الفيديو أدوات متعددة لتحديد مواقع التسلل، والتي تم التحقق منها من خلال عدة اختبارات في ملاعب مختلفة عبر جهات ثالثة وباستخدام أدوات مساحة.

نظام خطوط التسلل ثلاثي الأبعاد

هل تساءلتم يوماً عن كيفية عمل نظام خطوط التسلل ثلاثي الأبعاد؟ يشرح هذا الفيديو كيف يتم تركيب نظام خطوط التسلل على أرضية اللعب ويُظهر قيام مزوِّد التقنية بعملية إعداد النظام وعمليات القياس التي يقوم بها مركز الاختبار.

نظام معلومات التحكيم بمساعدة الفيديو

حرصاً على حصول كافة جماهير كرة القدم المتواجدة في الملعب والتي تتابع المباراة عبر التلفزيون على أفضل المعلومات خلال عملية المراجعة، طوّر FIFA نظام معلومات التحكيم بمساعدة الفيديو خاص بجهات البث والمعلقين والمشرفين على تقنيات عرض المعلومات. وفي كل مباراة، يقوم أحد أعضاء FIFA بإعلام جهات البث والمعلقين والمشرفين على عرض المعلومات بخصوص المراحل المختلفة لعملية المراجعة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بسبب المراجعة ونتيجة المراجعة، وذلك من خلال جهاز لوحي متصل بالإنترنت. والشخص يُشغِّل الجهاز اللوحي يكون متواجداً في غرفة عمليات الفيديو، ولديه إمكانية الوصول إلى النقل الصوتي من نظام التواصل الخاص بالحُكام، بالإضافة إلى زوايا التصوير التي ينظر إليها حَكَم الفيديو المساعِد. كما يُستخدم نظام معلومات التحكيم بمساعدة الفيديو لإعداد نماذج بصرية جاهزة متعلقة بتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو من أجل استخدامها على شاشة التلفاز والشاشة الضخمة في الملعب.

مزودو التكنولوجيا