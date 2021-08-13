برنامج المساعدة في التطبيق والاعتماد لتقنية حكم الفيديو المساعد (IAAP)

تمت المصادقة على برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد (IAAP) خلال الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) المنعقد بتاريخ 3 مارس/آذار 2018. يجب على كل جهة ترغب باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في مسابقة تشرف على تنظيمها أن تُتم عملية من خمس خطوات، وفقاً لما هو منصوص عليه في قوانين اللعبة ضمن باب استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

وإذا كان استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في المباريات غير الرسمية لا يستوجب أي تقييم أو موافقة من FIFA، فإن هذا الأخير يوصي بشدة بتطبيق نفس المعايير ومستوى الاختبار الذي يتم تطبيقه قبل استخدام النظام في المباريات الرسمية.

يجب على جميع منظمي المسابقات الذين لم يستخدموا تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في منافساتهم من قبل أن يتَّبعوا كل خطوة من خطوات برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد، والتي تتضمن اختبار النظام والموافقة عليه من قبل FIFA. بالنسبة لمنظمي المسابقات الذين سبق لهم بالفعل العمل بنظام حكم الفيديو المساعد في مباريات رسمية، فإنهم ليسوا مُلزَمين بأي تقييم إضافي أو الحصول على موافقة FIFA، طالما تم اختبار النظام في جميع الملاعب حيث سيتم استخدامه. ومع ذلك، فإنه من اللازم إجراء اختبارات تقنية في الملاعب حيث لم يسبق لمنظمي المسابقة استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

الفرق بين مُورِّد تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد والشركة المعنية بنظام إدماج تقنية حكم الفيديو المساعد

يُميِّز برنامج الجودة FIFA بين مُورِّدي تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد والشركات المعنية بنظام إدماج تقنية حكم الفيديو المساعد (VSIs)، إذ لا يمكن سوى لمُورِّدي تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد الحصول على شهادة الاعتماد وفق معايير برنامج الجودة FIFA، وذلك باعتبارها الجهة المعنية بتطوير التكنولوجيا. وفي المقابل، يتولى برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد اختبار والمصادقة على التكنولوجيا التي يقدمها كل من مُورِّدي تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد والشركات المعنية بنظام إدماج تقنية حكم الفيديو المساعد.

يمكن الاطلاع على قائمة الجهات الحاصلة على ترخيص برنامج الجودة FIFA والأنظمة التكنولوجية المعتمدة في مركز الموارد .

يُسمح هذه الشركات (المدرجة حسب الترتيب الأبجدي اللاتيني) بتقديم خدمات تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في استخدام نظام حكم الفيديو المساعد وفق المعايير المعتمدة:

  • Broadcast Solutions GmbH

  • Broadcasting Televisão Ltda

  • Broadmedia

  • Medialuso & Mediapro

  • Quality

  • Sporthub

  • TALENT SPORTS

أنظمة التواصل بين الحُكام

فيما يلي، قائمة الشركات المورّدة لأنظمة التواصل بين الحُكام (حسب الترتيب الأبجدي اللاتيني):

  • Axitour B.V./AXIWI®

  • Creative Technology Ltd

  • Crescent Comms Ltd

  • Hawk-Eye Innovations

  • Insopack Co., Ltd

  • Murray Tregonning & Associates Pty Ltd

  • RIEDEL Communications

  • Vokkero

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TYCHY, POLAND - MAY 30: A general view inside the FIFA VAR Room during the 2019 FIFA U-20 World Cup group D match between USA and Qatar at Tychy Stadium on May 30, 2019 in Tychy, Poland. (Photo by Aitor Alcalde - FIFA/FIFA via Getty Images)
تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد

نصَّت قوانين لعبة كرة القدم على اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة في نسخة 2018-2019، حيث يُقَيِّم FIFA الجوانب التقنية لمختلف الأنظمة التي تعمل بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، وذلك من خلال برنامج FIFA لتقييم جودة تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد.

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DOHA, QATAR - NOVEMBER 18: FIFA VAR Room/VOR Room 1 in the Football Technology & Innovation (FTI) area at MMC on November 18, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج الجودة FIFA لتقنية حكم الفيديو المساعد

من خلال تركيزه بالأساس على تقييم المعايير التقنية الرئيسية والمصادقة على تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، يُعتبَر برنامج FIFA للجودة أداة مكملة لبرنامج المساعدة في

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MOSCOW, RUSSIA - JUNE 21: Video Assistant Refereeing (VAR) Room at the Internatinal Broadcasting Centre on June 21, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Joosep Martinson - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج المساعدة في التطبيق والاعتماد لتقنية حكم الفيديو المساعد (IAAP)

تم التصديق على برنامج المساعدة في التطبيق والاعتماد الخاص بتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو خلال الاجتماع السنوي العام رقم 132 لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في 3 مارس/آذار 2018.

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PARIS, FRANCE - JUNE 12: A view inside the VAR at the main IBC on June 12, 2019 in Paris, France. (Photo by Marianna Massey - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم بمساعدة الفيديو في كأس العالم للسيدات FIFA 2019

يتكون الفريق من حَكَم الفيديو المساعِد وحًكمين اثنين للمساعَدة بالفيديو معاوِنَين. وكافة أعضاء فريق التحكيم بمساعدة الفيديو هم من أفضل حُكام المباريات لدى FIFA.

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SAMARA, RUSSIA - JUNE 21: Referee Antonio Mateu reviews the VAR footage before awarding Australia a penalty during the 2018 FIFA World Cup Russia group C match between Denmark and Australia at Samara Arena on June 21, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Simon Hofmann - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم بمساعدة الفيديو في كأس العالم FIFA 2018

قامت لجنة تحكيم FIFA باختيار 13 حكماً سيضطلعون حصراً بمهام حكام المساعَدة بالفيديو خلال كأس العالم روسيا FIFA 2018.

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آخر تحديث: الاثنين، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ في ٠١:٣٤ م
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