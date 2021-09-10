FIFA.com

برنامج الجودة FIFA لتقنية حكم الفيديو المساعد

بعد اجتياز عملية الاعتماد بنجاح، أصبح العمل بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد مشروطاً بالحصول على شهادة اعتماد منذ موسم 2022-2023، علماً أن أي شهادة من الشهادات المُقدَّمة في هذا الصدد يجب أن تحصل على مصادقة FIFA وفقاً لما هو منصوص عليه في إطار برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد (IAAP).

الرسم التوضيحي 3: عملية اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد للحصول على الموافقة لاستخدامه في مسابقات كرة القدم

بروتوكول الاختبار والاعتماد

يتم إدراج لقطات البث في نظام حكم الفيديو المساعد، إذ يتم تجميع تلك اللقطات وإرسالها إلى غرفة تشغيل الفيديو حيث يوجد حُكام الفيديو المساعدون. ومن خلال ذلك، يُركِّز بروتوكول الاختبار المعمول به في برنامج الجودة FIFA على تقييم ثلاثة جوانب تقنية لها تأثير مباشر على نتاج لقطات الفيديو، وتتمثل هذه الجوانب في:

التزامن

الوقت المُستَغْرَق

جودة الفيديو

في الوقت الحالي، يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم شهادة المصادقة على تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد إما وفقاً لمعيار الجودة (FIFA Quality) أو وفقاً للمعيار الأساسي (FIFA Basic)، علماً أن تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد التي اجتازت الاختبار بنجاح تنال شهادة المصادقة من FIFA حتى نهاية دورة الاعتماد[WK(1] الخاصة بفترة الاختبار ذي الصلة. وإذ تنتهي دورة الاعتماد الحالية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، يتعيَّن على مقدمي الخدمة الراغبين في تمديد فترة اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد الذي يعملون به أن يختبروا ذلك النظام عبر عملية اختبار رسمية خلال الأشهر الاثني عشر التي تسبق نهاية دورة الاعتماد.

على مقدمي الخدمة الراغبين في الحصول على شهادة الاعتماد لتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد التي يعملون بها اتِّباع المسار الرسمي للتقدم بطلب الخضوع لاختبار رسمي تحت إشراف FIFA.

يمنح FIFA حالياً نوعين من التراخيص لاستخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد: النوع الأول يُدعى "FIFA Quality"، وهو يساعد مُوَرِّدي نظام حكم الفيديو المساعد على الترويج لخدمتهم؛ والنوع الثاني يُسمَّى "FIFA Basic"، وهو عبارة عن شهادة لمعايير غير تجارية، علماً أن كلا النوعين يقومان على اختبار مستقل يُجرى بهدف إثبات أن التكنولوجيا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الاستخدام في كرة القدم. للحصول على شهادة الاعتماد، يجب على مقدمي خدمة حكم الفيديو المساعد* استيفاء الشروط الواردة في الدليل المعنون "كيفية الحصول على الاعتماد لتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد" وإرسال طلباتهم مرفقة بالمستندات ذات الصلة إلى برنامج الجودة FIFA.

*الترخيص لا يشمل الشركات المعنية بنظام إدماج تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، والتي يمكنها في المقابل أن تطلب إجراء فحص أنظمتها ضمن عملية تندرج في إطار برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد (IAAP).

TYCHY, POLAND - MAY 30: A general view inside the FIFA VAR Room during the 2019 FIFA U-20 World Cup group D match between USA and Qatar at Tychy Stadium on May 30, 2019 in Tychy, Poland. (Photo by Aitor Alcalde - FIFA/FIFA via Getty Images)
تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد

نصَّت قوانين لعبة كرة القدم على اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة في نسخة 2018-2019، حيث يُقَيِّم FIFA الجوانب التقنية لمختلف الأنظمة التي تعمل بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، وذلك من خلال برنامج FIFA لتقييم جودة تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 18: FIFA VAR Room/VOR Room 1 in the Football Technology & Innovation (FTI) area at MMC on November 18, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج الجودة FIFA لتقنية حكم الفيديو المساعد

من خلال تركيزه بالأساس على تقييم المعايير التقنية الرئيسية والمصادقة على تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، يُعتبَر برنامج FIFA للجودة أداة مكملة لبرنامج المساعدة في

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 21: Video Assistant Refereeing (VAR) Room at the Internatinal Broadcasting Centre on June 21, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Joosep Martinson - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج المساعدة في التطبيق والاعتماد لتقنية حكم الفيديو المساعد (IAAP)

تم التصديق على برنامج المساعدة في التطبيق والاعتماد الخاص بتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو خلال الاجتماع السنوي العام رقم 132 لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في 3 مارس/آذار 2018.

PARIS, FRANCE - JUNE 12: A view inside the VAR at the main IBC on June 12, 2019 in Paris, France. (Photo by Marianna Massey - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم بمساعدة الفيديو في كأس العالم للسيدات FIFA 2019

يتكون الفريق من حَكَم الفيديو المساعِد وحًكمين اثنين للمساعَدة بالفيديو معاوِنَين. وكافة أعضاء فريق التحكيم بمساعدة الفيديو هم من أفضل حُكام المباريات لدى FIFA.

SAMARA, RUSSIA - JUNE 21: Referee Antonio Mateu reviews the VAR footage before awarding Australia a penalty during the 2018 FIFA World Cup Russia group C match between Denmark and Australia at Samara Arena on June 21, 2018 in Samara, Russia. (Photo by Simon Hofmann - FIFA/FIFA via Getty Images)
التحكيم بمساعدة الفيديو في كأس العالم FIFA 2018

قامت لجنة تحكيم FIFA باختيار 13 حكماً سيضطلعون حصراً بمهام حكام المساعَدة بالفيديو خلال كأس العالم روسيا FIFA 2018.

