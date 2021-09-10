برنامج الجودة FIFA لتقنية حكم الفيديو المساعد

بعد اجتياز عملية الاعتماد بنجاح، أصبح العمل بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد مشروطاً بالحصول على شهادة اعتماد منذ موسم 2022-2023، علماً أن أي شهادة من الشهادات المُقدَّمة في هذا الصدد يجب أن تحصل على مصادقة FIFA وفقاً لما هو منصوص عليه في إطار برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد (IAAP).

الرسم التوضيحي 3: عملية اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد للحصول على الموافقة لاستخدامه في مسابقات كرة القدم

بروتوكول الاختبار والاعتماد

يتم إدراج لقطات البث في نظام حكم الفيديو المساعد، إذ يتم تجميع تلك اللقطات وإرسالها إلى غرفة تشغيل الفيديو حيث يوجد حُكام الفيديو المساعدون. ومن خلال ذلك، يُركِّز بروتوكول الاختبار المعمول به في برنامج الجودة FIFA على تقييم ثلاثة جوانب تقنية لها تأثير مباشر على نتاج لقطات الفيديو، وتتمثل هذه الجوانب في:

التزامن

الوقت المُستَغْرَق

جودة الفيديو

في الوقت الحالي، يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم شهادة المصادقة على تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد إما وفقاً لمعيار الجودة (FIFA Quality) أو وفقاً للمعيار الأساسي (FIFA Basic)، علماً أن تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد التي اجتازت الاختبار بنجاح تنال شهادة المصادقة من FIFA حتى نهاية دورة الاعتماد[WK(1] الخاصة بفترة الاختبار ذي الصلة. وإذ تنتهي دورة الاعتماد الحالية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، يتعيَّن على مقدمي الخدمة الراغبين في تمديد فترة اعتماد نظام حكم الفيديو المساعد الذي يعملون به أن يختبروا ذلك النظام عبر عملية اختبار رسمية خلال الأشهر الاثني عشر التي تسبق نهاية دورة الاعتماد.

على مقدمي الخدمة الراغبين في الحصول على شهادة الاعتماد لتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد التي يعملون بها اتِّباع المسار الرسمي للتقدم بطلب الخضوع لاختبار رسمي تحت إشراف FIFA.

يمنح FIFA حالياً نوعين من التراخيص لاستخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد: النوع الأول يُدعى "FIFA Quality"، وهو يساعد مُوَرِّدي نظام حكم الفيديو المساعد على الترويج لخدمتهم؛ والنوع الثاني يُسمَّى "FIFA Basic"، وهو عبارة عن شهادة لمعايير غير تجارية، علماً أن كلا النوعين يقومان على اختبار مستقل يُجرى بهدف إثبات أن التكنولوجيا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الاستخدام في كرة القدم. للحصول على شهادة الاعتماد، يجب على مقدمي خدمة حكم الفيديو المساعد* استيفاء الشروط الواردة في الدليل المعنون "كيفية الحصول على الاعتماد لتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد" وإرسال طلباتهم مرفقة بالمستندات ذات الصلة إلى برنامج الجودة FIFA.