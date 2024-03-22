تقدم منغوليا الدولي يتواصل بدعم من FIFA

كرة القدم المنغولية تستخدم القبة الهوائية الممولة من FIFA للتعامل مع فصول الشتاء القاسية

برنامج FIFA Forward يؤثر في المسار التصاعدي لكرة القدم المنغولية الدولية

ستبدأ منغوليا سلسلة FIFA بمواجهة أذربيجان في ملعب توفيق بهراموف

إن تبريد العظام لن ينصف درجات حرارة الشتاء المنغولي. لقد كان هذا العام قاسياً بشكل خاص؛ تنخفض إلى -45 درجة في بعض النقاط في يناير مع تساقط ثلوج كثيفة ومتكررة. هذه هي قسوة الطقس لدرجة أنه لن يكون من غير المعتاد أن يتسبب الهواء البارد القارس في تجميد الحواجب والرموش لأولئك الذين يغامرون بالخروج، حتى لأقصر الفترات. حتمًا، كان للمناخ دور محوري في الثقافة الرياضية للبلاد، ولم تظهر كرة القدم في المقدمة إلا في تاريخ منغوليا الحديث.

تم تأسيس الاتحاد المنغولي لكرة القدم (MFF) في عام 1959، لكن لعقود من الزمن ظلت منغوليا غير نشطة على الساحة الدولية. ومع ذلك، وبفضل المساعدة العملية والمالية من FIFA عبر العديد من مشاريع FIFA Forward، تم تحديث البنية التحتية وتحسينها، وكان افتتاح Air Dome المبتكرة في أبريل 2023 بمثابة لحظة تاريخية. وقال أوتجونبايار إيشدورج، مسؤول المنتخب الوطني: "إن بناء القبة الهوائية الممولة من FIFA هو نعمة حقيقية لنا جميعاً". "الآن يمكن للناس لعب كرة القدم في أمان وراحة القبة الهوائية، محمية من البرد. قبل بناء القبة الهوائية، كان من المستحيل تقريبًا لعب كرة القدم خلال الأشهر الباردة. الآن، لم تعد هذه مشكلة."

قبل تحقيق هذا الهيكل التقدمي الذي يسمح لكرة القدم حتى في أكثر الظروف المناخية صعوبة، تم تنفيذ برامج التطوير على المستوى الوطني والشعبي. تم إطلاق دوري شبه محترف مكون من عشرة فرق في عام 2016، مع استثمار كبير من FIFA Forward تم استخدامه لتحسين مراكز التدريب وبناء ملاعب صالحة لجميع الأحوال الجوية.

وقد انعكس هذا التطور على مسار المنتخب الوطني. منذ محاولتها الأولى للتأهل لكأس العالم 2002، تمكنت منغوليا من إحراز تقدم مستمر. لقد حققوا فوزاً تاريخياً عندما هزموا ميانمار في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 FIFA، وعلى الرغم من خسارتهم بفارق ضئيل بعد هزيمة العودة 2-0، إلا أنها كانت لحظة محورية لكرة القدم المنغولية. كان هناك تقدم ملحوظ آخر عندما وصلوا إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

في هذا الشتاء، كان 90% من منغوليا معرضين للخطر بسبب خليط محفوف بالمخاطر من البرد القارس والعواصف الثلجية والرياح العاتية ــ وهي ظاهرة مناخية تعرف باسم دزود.

اعتادت ظاهرة "دزود" أن تحدث مرة واحدة تقريبًا كل عقد، ولكن كان هناك ستة حوادث في السنوات العشر الماضية. ويشهد المنغوليون، الذين يعتمدون بشكل كبير على الماشية للحصول على الغذاء والوقود والدخل، فصل الشتاء الثاني على التوالي مع موجة شديدة من الدزود. في مثل هذه الظروف الصعبة، ستكون كرة القدم دائمًا صعبة. بشكل عام، في الفترة من نوفمبر وحتى مارس، تتوقف جميع أنشطة كرة القدم بسبب الظروف القاسية. وهنا يأتي دور القبة الهوائية.

وقال إيشدورج: "لقد ساعدتنا القبة الهوائية بعدة طرق". "على سبيل المثال، ننظم فعاليات ودورات تدريبية مختلفة لكرة القدم النسائية ودوريات كرة القدم للشباب التي تجذب أشخاصًا من المحافظات الأخرى. "الآن بعد أن قضينا المزيد من الساعات ونقوم بذلك باستمرار، سنكون قادرين في النهاية على التنافس ضد فرق أقوى. وقد أتاحت لنا القبة الهوائية أيضًا توحيد القوى وتنسيق الدورات التدريبية بشكل أكثر كفاءة."

وكان الاتحاد المنغولي قد تواصل مع FIFA بشأن خطته الخاصة بإنشاء قبة هوائية فوق السطح الاصطناعي الموجود في مركز تدريب المنتخب الوطني، وقد تحققت هذه الرؤية العام الماضي.

تبلغ أبعاد القبة الهوائية 114 م × 82 م × 29 م، مع غشاء خارجي بسمك 1 مم وغشاء داخلي بسمك 0.5 مم. إنه مقاوم للتآكل ويمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى -45 درجة مئوية، وليس من قبيل المبالغة الإشارة إلى أن القبة غيرت حياة كرة القدم المنغولية.

خارج الملعب كان هناك تحول في الثقافة أيضا. بعد الهزيمة 14-0 أمام اليابان في مباراة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022، توصل الاتحاد الماليزي والاتحاد الياباني لكرة القدم إلى اتفاق تدريبي. قدمت منغوليا شيوتشي ماسي - الذي اضطر لسوء الحظ إلى ترك منصبه بسبب مخاوف صحية - وتم استبداله بمواطنه إيشيرو أوتسوكا حيث شكل الاتحاد الماليزي لكرة القدم شراكة مع الاتحاد الياباني لكرة القدم. يشرف أوتسوكا أيضًا على فريق تحت 23 عامًا.

أسفرت مذكرة التفاهم بين اليابان ومنغوليا عن إقامة الفريق المنغولي لمدة 10 أيام قبل بطولة كأس البطل القاري العام الماضي في اليابان، مما أتاح للاعبين الوصول إلى أحدث المرافق في ملعب خمس نجوم. معسكر تدريب النجوم .

وقال أوتسوكا: "نحن لا نتواصل مع اليابانيين فحسب، بل نحن أصدقاء آسيويون نتواصل معًا". "لهذا السبب أرسلني الاتحاد الياباني لكرة القدم. في العام الماضي، حققنا نتائج جيدة ضد إسبانيا وألمانيا. لقد تغلبنا عليهم. في المستقبل، بالطبع، منغوليا، لدينا موهبة جيدة في اللاعبين الشباب - وخاصة اللاعبين الشباب - لذلك سنكون أقوياء يومًا ما وسنهزم اليابان في المستقبل".

ستشهد سلسلة FIFA دعم الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية للاتحادات الأعضاء في تنظيم مباريات ودية دولية تضم أربعة منتخبات وطنية من اتحادات مختلفة في بلد مضيف واحد. سلسلة FIFA هي مباريات ودية ستتنافس فيها منتخبات وطنية من اتحادات مختلفة، والتي لا تتاح لها عادةً فرصة اللعب مع بعضها البعض. الهدف النهائي هو السماح بمزيد من التفاعل الدولي في كرة القدم، مما يساهم بشكل ملموس في تطوير كرة القدم العالمية.

كشف أوتسوكا أيضًا أنه يستطيع الشعور بالجوع لدى لاعبيه وهم يستعدون لمباراتهم الافتتاحية في سلسلة FIFA ضد أذربيجان. وقال أوتسوكا: "عادة ما نلعب ضد نفس المستوى ونفس التصنيف". "في هذه البطولة، التصنيف مرتفع جدًا، خاصة الفرق الأوروبية والفرق الإفريقية، ضدهم. لذلك، اللاعبون متعطشون للغاية للعب ضد فرق عالية المستوى، لذا ستكون تلك المباريات تجربة جيدة للاعبي فريقي. ".

وستواجه منغوليا أذربيجان على ملعب توفيق بهراموف يوم الجمعة قبل أن تواجه تنزانيا بعدها بثلاثة أيام. وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "إن سلسلة FIFA هي خطوة إيجابية حقًا إلى الأمام بالنسبة لكرة القدم الوطنية على المستوى العالمي". "لقد أخبرتنا الاتحادات الأعضاء لدينا منذ فترة طويلة برغبتها في اختبار نفسها ضد نظرائها من جميع أنحاء العالم، والآن يمكنهم القيام بذلك ضمن التقويم الحالي للمباريات الدولية للرجال. وأضاف: "المزيد من المباريات ذات المغزى ستتيح تفاعلًا كرويًا أكثر قيمة للاعبين والفرق والمشجعين، وستقدم مساهمة ملموسة في تطوير اللعبة".