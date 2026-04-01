فرنسا تعود إلى صدارة التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola

وصيف بطل كأس العالم FIFA™ الحالي لم يتصدر التصنيف منذ سبتمبر/أيلول 2018

تراجُع بمركز واحد لكل من إسبانيا والأرجنتين، اللتين تحتلان الآن المركزين الثاني والثالث على التوالي

تغييرات عديدة في قائمة الخمسين الأوائل

أسفرت أول فترة جرى خلالها تحديث التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola بشكل آني أثناء مباريات المنتخبات عن تغييرات كثيرة في جدول الترتيب. فقد أُقيمت 166 مباراة، أفضت إلى تأكيد هوية المنتخبات الـ48 التي ستخوض غمار كأس العالم 2026 FIFA™ المقبلة.

وكان منتخب فرنسا (1، +2) هو صاحب أبرز تحرك في هذه النسخة. فبعد فوزه في مباراتيه الوديتين خلال هذه الفترة الأخيرة، ارتقى إلى صدارة التصنيف، وهو المركز الذي لم يبلغه منذ سبتمبر/أيلول 2018، متقدماً على إسبانيا (2، -1) والأرجنتين (3، -1)، بفارق ضئيل جداً في النقاط بين المنتخبات الثلاثة. وقد دفع بطل أوروبا الحالي ثمن تعادله يوم الثلاثاء مع مصر (29، +2)، ليتخلّى عن المركز الأول الذي كان يحتله منذ سبتمبر/أيلول 2025.

وشهدت المراكز العشرة الأولى أيضاً صعود البرتغال (5، +1)، التي أصبحت تتقّدم على البرازيل (6، -1)، بعدما فازت في إحدى مباراتيها الوديتين وتعادلت في الأخرى، مستفيدة كذلك من تعثر السيليساو في مباراته أمام فرنسا، بينما لم تُسجَّل أي تغييرات أخرى في قائمة العشرة الأوائل.

أما أكبر القفزات ضمن أفضل 50 منتخباً، فكانت من نصيب تركيا (22، +3)، وكوت ديفوار(34، +3)، والسويد (38، +4)، وتونس (44، +3). كما برز منتخب البوسنة والهرسك (65، +6)، الذي بات - إلى جانب السويد وتركيا وجمهورية التشيك (41، +2) - أحد المنتخبات الأربعة التي ضمنت للتو تأهلها إلى كأس العالم FIFA™ بعد انتصاراتها في الملحق الأوروبي.

وحقّقت فيتنام (99، +9)، ونيبال (176، +6)، وبوتان (186، +6)، إلى جانب البوسنة والهرسك المذكورة آنفاً، مكاسب تجاوزت خمسة مراكز، ولكن خارج قائمة الخمسين الأوائل. ومن جهها، عادت إريتريا (184) إلى التصنيف بعد غياب دام قرابة ثلاث سنوات.

ومع انتهاء هذه المباريات، أُسدل الستار على التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 FIFA™. وتجدر الإشارة إلى أنه، من بين المنتخبات الثلاثين الأولى في التصنيف، هناك ثلاثة فقط لن تشارك في الحدث الكروي الأبرز الذي تستضيفه أمريكا الشمالية، وهي إيطاليا (12، +1)، والدنمارك (20، +1)، ونيجيريا (26، دون تغيير). أما من بين المنتخبات الـ48 المشارِكة، فيوجد 37 منتخباً ضمن قائمة الخمسين الأوائل في التصنيف.

المنتخب المتصدر فرنسا (+2) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل 0 المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل 0 إجمالي المباريات الملعوبة 166 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات المكسيك (5 مباريات) أكبر ارتقاء من حيث النقاط فيتنام (36.17 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز فيتنام (9 مراكز) أكبر تراجع من حيث النقاط ماليزيا (59.67) أكبر تراجع من حيث المراكز ماليزيا (17 مركزاً) منتخبات جديدة دخلت التصنيف 0 منتخبات غادرت التصنيف 0 المنتخبات غير المصنفة والمتوقفة عن المنافسة 0

من جهته، بلغ منتخب كوسوفو (78، +1) أفضل مركز له على الإطلاق في تاريخ التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola، علماً أنه لم يتمكّن في المقابل من التأهل إلى كأس العالم FIFA بعد خسارته أمام تركيا في إحدى مباريات نهائي الملحق الأوروبي.

